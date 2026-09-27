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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Desejo mútuo: por que Martinelli ignorou as propostas da Premier League e escolheu o Al-Hilal?

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Al Hilal x Al-Ittihad
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G. Martinelli
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Projeto saudita ambicioso: e uma decisão de Arteta

O empresário do atacante brasileiro Gabriel Martinelli, Marcos Kasp, revelou que o novo jogador do Al-Hilal recusou propostas de clubes da Premier League, além de equipes da Itália e da Alemanha, antes de concretizar sua transferência para o "Líder" em uma negociação recorde junto ao Arsenal.

Kasp explicou por que Martinelli decidiu ignorar todas as ofertas europeias e se transferir para o Al-Hilal, e disse, conforme relatado pelo site Goal: "Havia ofertas de clubes italianos e alemães e outras da Premier League, mas foi um momento em que ele sentiu a necessidade de mudar de cenário e clarear a mente".

O empresário acrescentou: "O Al-Hilal é o maior clube da Ásia, e há um projeto ambicioso. Vemos uma nova direção no futebol saudita que visa reduzir a média de idade dos jogadores da liga e atrair talentos mais jovens".


Martinelli (25 anos) transferiu-se para o Al-Hilal no início de setembro de 2026, depois que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, informou-lhe que ele não fazia parte dos planos do time principal para a temporada atual, um desejo que era mútuo, deixando o clube após 7 anos vestindo a camisa do Arsenal.

O Arsenal recebeu 60 milhões de libras esterlinas como valor garantido na negociação, enquanto o jogador assinou um novo contrato em Riade que supera com facilidade seu salário anterior de 180 mil libras esterlinas semanais no norte de Londres, conforme confirmou o empresário.

Kasp descreveu a transferência como "a maior venda da história do Arsenal", afirmando que a saída é lucrativa para ambas as partes tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo.

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