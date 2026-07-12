Desde 1992... Um acontecimento sem precedentes nas semifinais da Copa do Mundo

A atual edição da Copa do Mundo de 2026 não deixou de trazer surpresas e emoção, mas, em suas fases decisivas, acabou apresentando um cenário que reflete o equilíbrio de forças no futebol mundial, depois que as principais seleções impuseram sua presença nas semifinais.

Pela primeira vez na história do ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), as quatro melhores seleções do mundo se classificaram para as semifinais da Copa do Mundo. E depois que a Argentina se classificou com muita dificuldade para as semifinais ao vencer a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, completou-se um momento histórico que nunca havia ocorrido desde o lançamento do ranking mundial de seleções, em 1992.

De acordo com a rede argentina TYC, desde a adoção do ranking da FIFA — que avalia as seleções com base em seus resultados ao longo do ano —, nunca antes as quatro primeiras colocadas no ranking mundial haviam figurado na lista das classificadas para as semifinais da Copa do Mundo, e isso ocorreu na edição de 2026.

A seleção francesa lidera o ranking mundial atual, seguida pela Argentina, depois pela Espanha e, por fim, pela Inglaterra.

Embora a Argentina tenha começado o torneio na liderança do ranking, a França conquistou o primeiro lugar durante as disputas da Copa do Mundo que estão ocorrendo nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A seleção francesa enfrentará a Espanha na primeira semifinal, na terça-feira, no estádio de Dallas, enquanto a Argentina enfrentará a Inglaterra, na quarta-feira, em Atlanta.

As duas vencedoras se classificam para a final, marcada para 19 de julho no estádio de Nova York/Nova Jersey.

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