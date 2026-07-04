Deschamps teme uma coisa antes do confronto contra o Uruguai

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, alertou sobre o desafio climático que sua equipe enfrentará no confronto contra o Paraguai, neste sábado, nas oitavas de final da Copa do Mundo, onde a temperatura deve chegar a 38 graus Celsius, com alta umidade.

Em declarações à imprensa, Deschamps observou que o pico de calor ocorrerá uma ou duas horas antes do início da partida na Filadélfia, relembrando sua experiência anterior com seu assistente, Guy Stéphane, na final e na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, afirmando: “Percebemos o aumento da temperatura, discutimos o assunto e isso teve um impacto claro”.

O técnico francês explicou que o calor intenso afetará o desempenho dos jogadores, esclarecendo: “Gastamos muita energia, suamos mais, perdemos mais água e podemos perder um pouco da concentração em campo”.

Mas ele acrescentou com confiança: “Ambas as equipes enfrentarão as mesmas condições, estamos totalmente preparados para a partida e não sentimos nenhuma pressão; temos muito potencial”.

Deschamps relembrou o último confronto oficial entre as duas seleções, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1998, quando a França conquistou o título, dizendo: “Foi um momento maravilhoso para a França; foi uma partida muito difícil; isso faz parte da história do futebol e da Copa do Mundo”.

Ele concluiu ressaltando que a França é a grande favorita, mas alertou para que não se subestime o adversário, dizendo: “Não acho que essas expectativas vão nos ajudar a vencer; precisaremos apresentar um desempenho perfeito do início ao fim”.