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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Deschamps prepara uma surpresa para o Iraque

França x Iraque
França
Iraque
Copa do Mundo
B. Barcola
D. Doue
França
Iraque
EUA

Os Galo são grandes favoritos ao título

A seleção francesa se prepara para enfrentar o Iraque na próxima terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, em meio a expectativas de que o técnico Didier Deschamps faça pequenas alterações na escalação titular que venceu o Senegal por 3 a 1 na estreia.

De acordo com o que publicou o jornal francês “L’Équipe”, Deschamps não fará mudanças radicais em sua escalação, mas está considerando escalar Bradley Barcola como titular no lugar de Désiré Doué no ataque, após o desempenho notável que o primeiro teve ao entrar como reserva contra o Senegal.

Parkola, ex-jogador do Lyon, marcou o segundo gol da França após entrar aos 87 minutos no lugar de Ousmane Dembélé e trouxe um valor agregado nos poucos minutos em que esteve em campo, o que lhe deu vantagem sobre Doué, cujo desempenho caiu após um início animado, antes de dar lugar a Ryan Cherki.

Embora o estilo de Barkola como jogador que penetra nas defesas possa não parecer o mais adequado à primeira vista diante de uma defesa iraquiana que se espera que seja compacta, a comissão técnica considera que ele possui características diferentes das demais atacantes, cujos movimentos se sobrepunham, por vezes, contra o Senegal.

Por outro lado, a mídia francesa confirmou que Ousmane Dembélé manterá seu lugar na escalação titular, apesar do desempenho decepcionante contra o Senegal, já que a comissão técnica não ficou satisfeita com seu nível, mas isso não ameaça sua posição como um dos pilares fundamentais da equipe.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Iraque crest
Iraque
IRQ

A seleção francesa busca vencer o Iraque para garantir a classificação antecipada para a segunda fase e se colocar em uma posição forte na disputa pela liderança do grupo, o que evitará que tenha de disputar o restante das partidas do torneio no México ou fazer longas viagens pelos Estados Unidos.

Vale lembrar que os “Galo” estrearam na Copa do Mundo com uma vitória nada fácil sobre o Senegal (3 a 1) na última terça-feira, em uma partida marcada por dificuldades defensivas e falhas no ataque que Deschamps busca corrigir antes do próximo confronto.

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