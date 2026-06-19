Deschamps prepara uma surpresa para o Iraque

A seleção francesa se prepara para enfrentar o Iraque na próxima terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, em meio a expectativas de que o técnico Didier Deschamps faça pequenas alterações na escalação titular que venceu o Senegal por 3 a 1 na estreia.
De acordo com o que publicou o jornal francês “L’Équipe”, Deschamps não fará mudanças radicais em sua escalação, mas está considerando escalar Bradley Barcola como titular no lugar de Désiré Doué no ataque, após o desempenho notável que o primeiro teve ao entrar como reserva contra o Senegal.
Parkola, ex-jogador do Lyon, marcou o segundo gol da França após entrar aos 87 minutos no lugar de Ousmane Dembélé e trouxe um valor agregado nos poucos minutos em que esteve em campo, o que lhe deu vantagem sobre Doué, cujo desempenho caiu após um início animado, antes de dar lugar a Ryan Cherki.
Embora o estilo de Barkola como jogador que penetra nas defesas possa não parecer o mais adequado à primeira vista diante de uma defesa iraquiana que se espera que seja compacta, a comissão técnica considera que ele possui características diferentes das demais atacantes, cujos movimentos se sobrepunham, por vezes, contra o Senegal.
Por outro lado, a mídia francesa confirmou que Ousmane Dembélé manterá seu lugar na escalação titular, apesar do desempenho decepcionante contra o Senegal, já que a comissão técnica não ficou satisfeita com seu nível, mas isso não ameaça sua posição como um dos pilares fundamentais da equipe.
A seleção francesa busca vencer o Iraque para garantir a classificação antecipada para a segunda fase e se colocar em uma posição forte na disputa pela liderança do grupo, o que evitará que tenha de disputar o restante das partidas do torneio no México ou fazer longas viagens pelos Estados Unidos.
Vale lembrar que os “Galo” estrearam na Copa do Mundo com uma vitória nada fácil sobre o Senegal (3 a 1) na última terça-feira, em uma partida marcada por dificuldades defensivas e falhas no ataque que Deschamps busca corrigir antes do próximo confronto.