Deschamps incomoda os jogadores da França com uma decisão polêmica antes da partida final contra os Bleus

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, recusou-se a conceder um tempo livre aos seus jogadores após a chegada deles a Miami na quinta-feira, em uma medida que reflete sua determinação em não encerrar sua trajetória com os “Galo” com duas derrotas consecutivas antes do confronto contra a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, amanhã, sábado.

O jornal francês “L’Équipe” revelou hoje, sexta-feira, que os jogadores, que chegaram no final da tarde ao hotel em Fort Lauderdale, esperavam poder relaxar após a decepção da dura derrota para a Espanha na semifinal por 0 a 2, mas Deschamps e sua comissão técnica recusaram o pedido de forma categórica.

Deschamps explicou, em um vídeo publicado nas redes sociais da seleção na quinta-feira, os motivos de sua rigidez, dizendo: “A decepção é proporcional às nossas ambições. Temos que aceitar a situação, pois não há outra opção, mas enfrentamos uma seleção espanhola muito forte que elevou seu nível de desempenho. Não alcançamos o resultado que queríamos nem esperávamos”.

O técnico francês acrescentou: “É claro que muitos estão decepcionados, mas ainda há uma partida a ser disputada. Não é um amistoso. Todos os jogadores devem assumir essa responsabilidade para com eles mesmos, para com o que essa camisa representa e para com todos que nos apoiam”.

A partida pelo terceiro lugar será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, na madrugada de domingo, em um confronto que nenhuma das equipes gostaria de disputar, segundo declarações do técnico inglês Thomas Tuchel. Isso coloca sobre os ombros de Deschamps a tarefa de encontrar as palavras certas para motivar seus jogadores e evitar encerrar sua longa trajetória com a seleção francesa com uma segunda derrota consecutiva.

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