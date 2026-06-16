Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, causou alvoroço na mídia durante o último treino, antes do confronto contra o Senegal, nesta terça-feira à noite, válido pela primeira rodada da Chave 9 da Copa do Mundo de 2026.

O site francês “Foot Mercato” informou que Deschamps adotou um método incomum, inspirado na abordagem de Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain.

O site acrescentou que o técnico francês utilizou um guindaste para chegar a um ponto mais elevado, a fim de observar os movimentos dos “Galo” e organizar os jogadores em campo — método que Enrique já adotou mais de uma vez nos treinos do Paris Saint-Germain.

O Paris Saint-Germain, liderado por Luis Enrique, vem se destacando de forma notável nas duas últimas temporadas, tendo conquistado o título da Liga dos Campeões por duas temporadas consecutivas, o que demonstra a eficácia das táticas do técnico espanhol.

Parece que Deschamps, ao adotar essa abordagem analítica abrangente, busca aprimorar a análise tática de sua equipe, em busca da perfeição antes do início da campanha na Copa do Mundo.

A seleção da França joga no Grupo 9, que, além do Senegal, conta com o Iraque e a Noruega.

Vale lembrar que Deschamps levou a seleção francesa ao título da Copa do Mundo de 2018 e também chegou à final da última Copa do Mundo, em 2022, antes de ser derrotado pela Argentina nos pênaltis.