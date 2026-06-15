Deschamps explica a ausência inesperada de Mbappé na coletiva de imprensa: Kanté acorda cedo

Didier Deschamps, técnico da França, defendeu o capitão da equipe, Kylian Mbappé, após a ausência deste na coletiva de imprensa que antecedeu a primeira partida dos Bleus na Copa do Mundo contra o Senegal.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Kylian Mbappé causou surpresa na manhã de segunda-feira em Nova York, pois, a menos de 24 horas da primeira aparição da França em mais uma Copa do Mundo na qual busca provar seu valor, o capitão não compareceu à imprensa como é habitual nesse tipo de evento, atitude que Deschamps tentou minimizar.

Deschamps iniciou suas declarações analisando a ausência de “Mbappé”, dizendo: “Ele é um jogador de nível mundial, e o que faz na sua vida privada deve ser administrado por ele mesmo; isso é assunto dele, e não é essa a razão por trás de sua ausência hoje. Meu objetivo é proteger os jogadores, e dos 26 jogadores que tenho, vi apenas três esta manhã. Temos uma hora de ida e uma hora de volta, e minha prioridade é proteger os jogadores”.

Ngolo Kanté acompanhou seu técnico, Deschamps, na primeira aparição da França na mídia durante a Copa do Mundo, no lugar de Mbappé.

Deschamps acrescentou a esse respeito: “A questão não é que eu não queira proteger N’Golo, mas ele acorda cedo e foi por isso que veio... Kylian é Kylian... E todos os meus jogadores são admirados pelo que são. Não sei se Kylian quer se tornar presidente da República, e, na verdade, não acredito nisso. Ele tem popularidade mundial, sabe disso e precisa conviver com isso, e sabemos que ele assume suas responsabilidades como líder e capitão da equipe”.