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France Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Deschamps: Esta seleção é uma forte candidata ao título da Copa do Mundo

D. Deschamps
O. Dembele
França
Senegal
Copa do Mundo
Espanha
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Verdade ou truque?

Didier Deschamps, técnico da França, revelou seus favoritos para conquistar o título da Copa do Mundo de 2026.

Durante a coletiva de imprensa antes do confronto contra o Senegal, Deschamps afirmou: “É muito importante porque é o início, mas o mesmo vale para todos. A partida não é decisiva, pois ainda há outros jogos pela frente, mas ela definirá o rumo. O último campeão perdeu sua estreia e depois conquistou a Copa do Mundo, e esse é o objetivo... vencer os jogos”.

Sobre os intervalos para hidratação, Deschamps explicou: “No intervalo para hidratação, você tem a oportunidade de reunir os jogadores por três minutos para mudar as coisas, e quando o calor é intenso, isso é muito importante, pois permite que nós, treinadores, alteremos algumas coisas, e também para que a equipe possa parar e refletir. Vimos isso nos jogos preparatórios; são quase como quatro tempos, e foram os jogadores que decidiram isso, e nós temos que nos adaptar”.

Sobre a França ser apontada como favorita ao título, Deschamps disse: “Acho que, se há uma equipe favorita, é a Espanha, e espero que os jornalistas franceses façam a mesma pergunta à Espanha. É um caminho longo e difícil, e é claro que temos potencial, considerando as duas últimas edições da Copa do Mundo. Há muita energia, mas, para alguns, é a primeira vez que jogam algo assim. Não vejo a França como uma equipe invencível; a favorita absoluta é a Espanha, e não tenho a menor dúvida disso”.

Sobre Ousmane Dembélé, o técnico afirmou: “Ele ganhou a Bola de Ouro porque merecia, mas ele tem uma grande vontade de ser tão bom e decisivo quanto é no seu clube. Ele sofreu algumas lesões físicas nesta temporada e nós lhe demos o tempo necessário aqui. Havia seis jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões e precisavam se recuperar psicologicamente também. Se ele estiver no seu melhor nível, será uma grande aquisição para a França”.

Deschamps concluiu respondendo se a França teria que provar alguma coisa em relação à vitória do Senegal sobre os Bleus na estreia da Copa do Mundo de 2002, dizendo: “Isso faz parte da história. N’Golo Kanté não estava aqui, mas não acho que ele tenha assistido a esse jogo. Isso aconteceu há 24 anos, e agora vamos tentar mudar o resultado.”

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