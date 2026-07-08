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Ahmed Mansy

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Deschamps: Espero que a arbitragem da partida contra o Marrocos seja igual à do Egito e da Argentina

França x Marrocos
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Argentina x Suíça
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D. Deschamps
Egito
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O técnico francês elogiou o árbitro da partida entre Egito e Argentina

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, elogiou o desempenho de seu compatriota François Letexier, árbitro da partida entre Egito e Argentina na Copa do Mundo de 2026, antes do confronto contra o Marrocos nas quartas de final.

A seleção do Marrocos enfrenta a França amanhã, quinta-feira, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, na abertura das partidas das quartas de final da Copa do Mundo.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) havia anunciado, anteriormente, a nomeação do árbitro argentino Facundo Tiu para apitar a partida, enquanto o francês François Litxer apitou a partida entre Egito e Argentina.

Essa decisão gerou grande indignação na França e na Argentina, especialmente devido à rivalidade entre as seleções dos dois países, mais especificamente desde o confronto histórico na final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, que foi decidida pelos “dançarinos do tango” nos pênaltis.

Deschamps comentou o assunto em declarações à imprensa após a partida contra o Marrocos, transmitidas pela emissora francesa “Radio Monte Carlo”, afirmando: “Meu adversário é o Marrocos, não o árbitro”.

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E acrescentou: “Espero que o árbitro (Facundo Tiu) tenha a mesma qualidade do Sr. Litxer e de seus assistentes na outra partida (entre Egito e Argentina)”.

Letxer havia gerado polêmica após a partida entre Egito e Argentina, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória dos “Dançarinos do Tango” por 3 a 2, após estarem perdendo por 2 a 0.

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, expressou sua indignação com as decisões do árbitro francês, acusando a FIFA de tentar manter a seleção argentina na competição por meio de erros de arbitragem, por motivos comerciais.

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