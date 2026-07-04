Deschamps entra para a história com uma conquista única

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, fez história com uma conquista única em uma Copa do Mundo.

A seleção francesa, comandada por Deschamps, conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Mundo após vencer o Paraguai por 1 a 0 na madrugada deste domingo.

A rede de estatísticas “Squawka” informou que Deschamps se tornou o primeiro técnico na história da Copa do Mundo a conquistar 10 vitórias nas fases eliminatórias.

A rede destacou as vitórias dos Bleus sob o comando de Deschamps contra a Nigéria nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, e contra a Argentina, o Uruguai, a Bélgica e a Croácia nas fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, e contra a Polônia, a Inglaterra e o Marrocos na Copa do Mundo de 2022, além de vitórias contra a Suécia e o Paraguai na edição de 2026.

O site “Squawka” destacou que Deschamps precisa de apenas mais três vitórias para conquistar mais um título da Copa do Mundo.