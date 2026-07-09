Deschamps dá a Mbappé a chave para a história da Copa do Mundo com um número que ninguém jamais alcançou

Kylian Mbappé está gravando seu nome nos anais da Copa do Mundo com letras de ouro, ao liderar o ataque dos “Galo” contra o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, sob o comando do técnico Didier Deschamps.

A rede de estatísticas de futebol “Opta” informou que a escalação de Mbappé como titular contra os “Leões do Atlas” elevará seu total para 20 partidas na Copa do Mundo sob o comando de Deschamps, um recorde sem precedentes para um jogador com um único técnico na história do torneio.

A rede destacou que esse número confere a Mbappé uma conquista histórica, superando todos os recordes anteriores na relação entre jogador e técnico no maior palco do futebol mundial.

Desde sua estreia com Deschamps na Copa do Mundo da Rússia de 2018, aos 19 anos, Mbappé se tornou um pilar indispensável no projeto do técnico francês, tendo participado de todas as partidas da França nas duas últimas edições, levando a seleção ao título em 2018 e à final em 2022, antes de continuar a escrever história na edição de 2026.

O capitão da seleção francesa entra em campo contra o Marrocos com 12 gols em Copas do Mundo, ficando a apenas um gol de igualar o recorde do lendário Just Fontaine, o maior artilheiro da França na Copa do Mundo.

O novo recorde de Mbappé sob o comando de Deschamps não reflete apenas a continuidade, mas também confirma a relação excepcional entre um técnico que apostou no talento de um jovem há oito anos e um astro que retribuiu a confiança quebrando recordes, um após o outro.