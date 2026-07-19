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Hussein Hamdy

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Deschamps: Cometemos erros no primeiro tempo contra a Inglaterra... e perdemos a chance de uma virada

D. Deschamps
França
Inglaterra
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França
England

Uma partida emocionante

Didier Deschamps assumiu total responsabilidade pelo colapso “inaceitável” da seleção francesa no primeiro tempo durante a derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, encerrando de forma dolorosa sua trajetória histórica de 14 anos como técnico dos Bleus.

A seleção francesa chegou a estar perdendo por 4 a 0 no primeiro tempo da partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, antes de se recuperar no segundo tempo, mas essa reação tardia não foi suficiente para impedir a derrota de Deschamps em sua 185ª e última partida no comando da equipe.

Deschamps disse aos jornalistas em suas declarações: “É uma derrota, mas estávamos perdendo por 4 a 0. Fizemos um primeiro tempo inaceitável”.

Deschamps acrescentou: “Houve uma reação, com as coisas que sabemos fazer bem. Tivemos duas chances de empatar em 4 a 4, mas avançamos um pouco demais”.

O técnico francês continuou: “É isso que sabemos fazer, mas não fizemos. A culpa é minha, pois não fiz o que era necessário no primeiro tempo”.

Deschamps destacou que o desempenho após o intervalo, pelo menos, recuperou a dignidade, embora tenha reconhecido que a decepção esportiva da seleção francesa no torneio continuou sendo grande, já que a equipe havia chegado à América do Norte em busca do terceiro título mundial.

Deschamps declarou: “Teria sido melhor terminar o torneio em terceiro lugar. Viemos para cá com grande ambição. E conseguimos alcançar alguns resultados positivos”.

O técnico da França acrescentou: “Não nos saímos bem na partida contra a Espanha, e eles souberam jogar muito bem contra a gente. Esse grupo tem qualidade futebolística. Havia talento suficiente para alcançar bons resultados”.

Deschamps continuou: “No aspecto humano, foi uma bela aventura. Oito semanas maravilhosas”.

E Deschamps concluiu: “A decepção está no aspecto esportivo. Tínhamos a chance de proporcionar emoções a dezenas de milhões de franceses. É a Copa do Mundo, e não há nada mais bonito do que isso”.

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