Deschamps adverte o Paraguai: a França não é a Alemanha

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, enviou uma mensagem clara de advertência ao Paraguai antes do confronto entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Galo” são totalmente diferentes da seleção alemã, que foi eliminada do torneio pelo Paraguai.

Deschamps afirmou, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida: “A eliminação da Alemanha não foi por acaso, mas nós não somos a Alemanha... Conhecemos muito bem nossas possibilidades e temos uma resposta pronta para tudo o que o adversário vier a apresentar”.

O técnico da França elogiou a seleção paraguaia, observando que é “uma equipe que domina o jogo e possui um espírito de luta elevado, como todas as seleções da América do Sul”, acrescentando: “Eles têm jogadores de destaque, como Enciso e Almirón, que se conhecem muito bem e apresentam um desempenho excelente... Vão jogar com inteligência”.

Deschamps enfatizou que a França chega ao torneio no “auge de seu desempenho”, buscando conquistar mais um título em sua última participação na Copa do Mundo, e destacou que “os elogios não vão mudar nossa estratégia... O melhor a se fazer é não ter medo, pois o futebol depende da dedicação”.

Sobre os pontos fracos da seleção francesa, Deschamps admitiu a existência de um “problema recorrente” que consiste em começos lentos nas partidas, e disse: “Não tenho problemas, apenas soluções. Perdemos chances de marcar, embora tenhamos sofrido apenas dois gols. Tudo depende do tempo de posse de bola do adversário, e não estou satisfeito com o nosso desempenho”.

O Paraguai se classificou para as oitavas de final após uma vitória emocionante sobre a Alemanha nos pênaltis, em uma das surpresas do torneio, mas Deschamps acredita que sua seleção conta com “mais de um jogador capaz de evitar uma derrota semelhante”.