Descanso para o trio de Paris... Enrique comenta o confronto entre Espanha e Portugal

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, voltou a reafirmar seu forte vínculo com a cidade de Gijón, durante a cerimônia de inauguração da Praia Verde, que passará a levar seu nome a partir desta segunda-feira.

Enrique afirmou, em declarações publicadas pelo jornal “Sport”: “É raro eu falar sobre minha família devido à natureza do meu trabalho; por isso, sou grato à prefeitura de Gijón por me ter dado essa oportunidade”.

E continuou: “Deixei Gijón há mais de 30 anos por motivos profissionais, mas nunca deixei de voltar todos os anos. Todos sabem o quanto sou apegado à minha cidade. Este gesto é excepcional”.

O ex-técnico da seleção espanhola também foi questionado sobre a próxima partida da “La Roja” na Copa do Mundo e demonstrou otimismo quanto às chances da equipe, mas evitou fazer previsões.

Enrique explicou: “O jogo será fantástico, e espero que a Espanha conquiste a Copa do Mundo pela segunda vez na história”.

E enfatizou: “Não gosto de fazer previsões, mas se a Espanha vencer a Portugal, terei três jogadores de folga mais cedo”.

Enrique se refere ao trio português formado por Vitinha, Nuno Mendes e João Neves.

Luis Enrique considera que a seleção espanhola continua evoluindo e acredita que é capaz de disputar o título.

E completou: “A Copa do Mundo é uma competição extremamente complexa. Vejo que a Espanha está no caminho certo e vou assistir ao jogo com meus pais. A competição fica mais difícil à medida que as fases avançam, mas vejo que a seleção espanhola está em uma trajetória ascendente”.