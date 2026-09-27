O Real Madrid volta a sofrer com as lesões, tendo nesta altura da temporada o mesmo número de jogadores afastados dos gramados que no ano passado: seis atletas do clube merengue estão atualmente em tratamento.

Reduzir as lesões era um dos objetivos do Real Madrid para recuperar sua capacidade competitiva, já que os problemas físicos se tornaram fonte de tensão no clube, que ficou frustrado com as 60 lesões acumuladas pela equipe na temporada passada, segundo o jornal espanhol "Marca".

Escaparam das lesões apenas Vinícius Júnior, Gonzalo García, Brahim Díaz e Fran García. Quanto aos demais, ficaram de fora em graus variados. Foi uma temporada repleta de ausências, com quatro meses em que sete jogadores estiveram lesionados, número que atingiu o pico em novembro, chegando a 11 atletas.

Mas parece que a crise não tem fim, já que a pausa para as datas Fifa foi prejudicial, e o treinador José Mourinho lida atualmente com a ausência de seis jogadores: Rodrygo, Militão, Mendy, Mbappé, Valverde e Konaté.

No total, o Real Madrid acumulou nove lesões até agora nesta temporada, o mesmo número de lesões registrado no mesmo período do ano passado, fazendo com que a crise de lesões se torne interminável dentro do clube merengue.

Vale lembrar que Mourinho já foi obrigado a encarar as cinco primeiras partidas com sete jogadores ausentes em cada jogo.

O Real Madrid retorna aos treinos amanhã, segunda-feira, após uma semana de folga, e enfrenta uma situação difícil até o regresso dos jogadores das seleções nacionais.

Mourinho terá à disposição apenas seis jogadores do time principal nos próximos dias: Courtois, Lunin, Carreras, Rüdiger, Asensio e Tchouaméni.

E não há nenhum atacante na lista de jogadores disponíveis. Quanto aos demais, são seis lesionados e 14 com suas seleções nacionais, incluindo Thiago Pitarch, que se juntou à seleção da Espanha sub-20 depois de ter atuado ontem pelo Real Madrid Castilla.

Uma folga amaldiçoada

Por isso, Mourinho não pode fazer muita coisa neste período para melhorar o desempenho da equipe ou trabalhar aspectos específicos dela. O treinador vai simplesmente focar em ativar os jogadores que tem à disposição e incluir os atletas da equipe de base para completar as próximas sessões de treino.

Isso além de torcer para que o "vírus Fifa" não afete mais seus jogadores, após uma pausa que registrou as lesões de Konaté e, sobretudo, de Mbappé. Tudo isso vem depois da lesão de Valverde na partida do dérbi antes da pausa para as datas Fifa.

É verdade que os três últimos problemas físicos não parecem tão graves. Na realidade, nenhum dos três jogadores (Valverde, Mbappé e Konaté) foi descartado da partida contra o Villarreal no dia 10 de outubro.

O retorno de Militão

Também parece haver boas notícias vindas do departamento médico, já que é provável o retorno de Militão aos treinos com o time merengue. O brasileiro pode começar a se juntar parcialmente à equipe a partir de amanhã.

Como noticiou o jornal Marca, o zagueiro visitou recentemente o médico que o operou para tratar da grave lesão no tendão sofrida em abril passado, e o médico lhe deu sinal verde para voltar a treinar com a equipe, como último passo rumo à recuperação total. Seu retorno vai depender agora do quanto ele progredir nos treinos com os companheiros e do tempo que precisar para atingir o pico da forma física, mas espera-se seu retorno em outubro.



