Derrota dolorosa para o Marrocos contra o Canadá

A seleção marroquina sofreu um duro golpe aos 20 minutos de seu confronto contra o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois que seu artilheiro, Ismail Saibari, foi obrigado a deixar o campo lesionado aos 22 minutos, em uma partida que teve um início difícil para os “Leões do Atlante” diante do domínio evidente da seleção canadense, comandada pelo técnico Jesse Marsh.

De acordo com o jornal francês “L’Équipe”, a seleção canadense impôs seu ritmo desde os primeiros minutos, aproveitando a pressão alta e a rapidez nas transições ofensivas, o que confundiu a defesa marroquina e forçou os meio-campistas a recuarem.

O sofrimento da seleção marroquina aumentou após a lesão de Sebari, considerado uma das principais estrelas da equipe no torneio, que havia marcado três gols desde o início da Copa do Mundo, e teve que deixar o campo devido a uma lesão muscular que o obrigou a sair mais cedo.

O técnico Mohamed Wahbi colocou o atacante Sufyan Rahimi no lugar de Sibari, numa tentativa de recuperar o equilíbrio no ataque.

Rahimi havia se destacado na fase de grupos ao marcar um gol contra o Haiti, o que o tornou uma das opções ofensivas mais confiáveis da seleção marroquina.