Derksen tem uma opinião muito clara sobre a saída de Van Persie do Feyenoord

Johan Derksen acha totalmente lógico que Robin van Persie tenha sido demitido pela diretoria do Feyenoord. Os novos diretores Robert Eenhoorn e Dévy Rigaux chegaram à conclusão, após uma avaliação, de que seria melhor nomear um novo treinador principal para a próxima temporada.

“Acho totalmente compreensível e justificado que uma nova diretoria não tenha nenhuma confiança no senhor Van Persie”, afirma Derksen, sem meias palavras, sobre a saída do técnico do Feyenoord no podcast Groeten uit Grolloo.

O analista de Drenthe continua: “Van Persie demonstrou, na verdade, durante todo o ano — assim como já havia acontecido no SC Heerenveen — que não é tão adequado como treinador. Que é um treinador iniciante. Eles se safaram este ano colocando Dick Advocaat ao lado dele. E aí já não dá mais para levar um treinador a sério. Se ele precisa de um assistente nos bastidores.”

“Além disso, Van Persie teve problemas muito sérios com os jogadores”, continua o crítico Derksen em sua análise sobre Van Persie como técnico do Feyenoord. “Ele fez com que o Feyenoord sofresse uma enorme perda financeira. Sem Steijn foi a contratação mais cara, que teve um desempenho fantástico no FC Twente. Bem, Van Persie percebeu isso depois de um jogo e meio. Ele nem sequer teve espaço para se adaptar no De Kuip. Incompreensível, aliás, que ele tenha se tornado capitão.”

“E Quinten Timber teve que renovar o contrato, caso contrário não seria mais escalado. E ainda temos aquele lateral-esquerdo que joga na Inglaterra. Com todas aquelas tatuagens, Hartman. Ele também, de certa forma, fugiu de Van Persie. Se você afasta três titulares, então não é adequado para o Feyenoord”, diz Derksen, referindo-se aos problemas que Van Persie teve com vários jogadores do seu elenco.

“A nova diretoria não confia nisso. Eu entendo isso muito bem. Eles analisaram o ano e querem começar com outro treinador. Estão de olho naquele austríaco (Oliver Glasner, red.), que se saiu muito bem no Crystal Palace. Embora eu não goste muito de treinadores estrangeiros. Pois aquele treinador que agora vai para o FC Utrecht, Anthony Correia, e o treinador do NEC, Dick Schreuder, são candidatos ideais para esse tipo de função”, afirma Derksen, que considera Joseph Oosting totalmente inadequado para o Feyenoord.

“Ele é provincial demais para lá. O Feyenoord é realmente um clube de grande cidade, com muita publicidade. Então, você precisa ser muito forte na mídia para se manter firme”, escreve Derksen, descartando Oosting, principal candidato a assumir o Go Ahead Eagles, para o clube de Roterdã.