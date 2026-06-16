Derksen: “Talvez o Koeman não devesse tê-lo levado. Ele é um problema”

René van der Gijp não concorda com os apelos da mídia holandesa para que Frenkie de Jong seja colocado no banco da seleção holandesa. O convidado fixo do programa “Vandaag Inside Oranje” pede, ao contrário, que o técnico Ronald Koeman mantenha a calma após o empate em 2 a 2 contra o Japão.

“Não, dá um tempo. Vamos manter a equipe divertida e dar a ela três partidas de tempo”, diz o analista de Dordrecht, que não vê a menor necessidade de fazer mudanças já agora na escalação titular da Oranje. “Precisam se acostumar um pouco uns com os outros. É um torneio, cara.”

“É tudo tão oportunista, esses jornalistas”, concorda plenamente Johan Derksen com a afirmação de Van der Gijp. “Aí empata-se. E aí aquele tem que ser substituído, e aquele tem que sair.”

“Aí eu penso: eles mesmos nunca tocaram numa bola. E aí, como sabichões, vão dar lição de vida para o Koeman”, Derksen também acha que o técnico da Seleção Holandesa não deve dar ouvidos aos conselhos e às críticas dos torcedores da Seleção na mídia holandesa.

Van der Gijp prossegue afirmando que nunca se surpreende com as escalações de Koeman. “Está sempre certo. Só as substituições contra o Japão não foram boas”, observa o ex-atacante, fazendo uma crítica.

“A entrada de Memphis Depay foi um erro. Escalar um Memphis que não está em plena forma, quando se tem aquele jogador incansável”, reitera Derksen, deixando claro mais uma vez que teria preferido ver Wout Weghorst como substituto na reta final da partida contra o Japão.

Por fim, Van der Gijp não concorda com a opção de colocar Memphis logo atrás do atacante de ponta Donyell Malen. “Um Memphis que não está em forma entrando no meio-campo. Aí ele faz as coisas mais malucas com a bola. Enquanto que, quando está em forma, ele joga em um ou dois toques. Mas, se não estiver, ele fica girando entre quatro jogadores. Isso tudo não dá certo.”

“Talvez Koeman não devesse tê-lo convocado. Ele é um peso morto no grupo. Ainda se sente a estrela, embora não tenha um desempenho à altura. É sempre difícil deixar esse garoto no banco”, afirmou Derksen.