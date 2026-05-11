Derksen responde a pergunta sobre o "ataque" a um conhecido treinador holandês

No podcast “Groeten uit Grolloo”, Johan Derksen aborda uma questão urgente levantada por um ouvinte, que afirma que os programas “Vandaag Inside” e “De Oranjezomer” estão atacando Fred Rutten, o técnico da seleção de Curaçao. Tudo isso para possibilitar o retorno de Dick Advocaat como técnico da seleção para a próxima Copa do Mundo.

“Eu entendo bem o ponto de vista de Guus (o ouvinte em questão, red.)”, assim Derksen começa na segunda-feira. “Mas o fato é que Dick Advocaat é meio que um amigo do programa Vandaag Inside. Todos nós gostamos dele e ele nos visita regularmente.”

“Wilfred Genee é amigo do diretor da Corendon. E René van der Gijp é amigo pessoal de Dick”, explica Derksen. “Eu também gosto dele. Mas sou o único que faz uma ressalva. Wilfred e René queriam que Dick voltasse o mais rápido possível como técnico da seleção. E eu entendo os jogadores, que estavam acostumados com ele. E considero a opinião dos jogadores muito importante.”

Derksen continua: “Se esses jogadores estão realmente insatisfeitos com a sucessão, então é preciso pensar se vale a pena embarcar nessa aventura. Mas compreendo perfeitamente que a federação de futebol de Curaçao tenha uma posição diferente. Pois Dick abandonou o barco em dois momentos importantes. É verdade que por motivos pessoais, o que compreendemos. Mas ele foi-se embora.”

“Ele faltou a um jogo importante da fase de grupos e, nos Estados Unidos, não estaria presente na Copa do Mundo. E então, na terceira vez, a gente tem que dizer: ‘vamos lá, vamos trazer o Dick de volta?’”, questiona em voz alta o analista de Grolloo. “E ele desistir de novo no meio do torneio, porque há problemas na Holanda. Eu entendo a federação de futebol, eles vão ficar com o Fred.”

“E a Corendon também está emocionalmente envolvida; quer que o Dick volte. Mas não acho que um patrocinador deva realmente se intrometer na política da federação de futebol e do técnico da seleção. Acho que eles estão indo longe demais ao desistir. Se esse for o motivo para encerrar o apoio após a Copa do Mundo, a Corendon não é o patrocinador certo para uma federação de futebol ou um clube”, afirmou Derksen, que, no entanto, entende por que Advocaat é tão popular.

“Dick é mais atraente em termos de publicidade. Ele é o ursinho de pelúcia da Holanda, com uma imagem muito boa. E o Fred é um técnico muito competente, que leva a sério o seu ofício. Mas com o Fred não é só risadas, gargalhadas e gritaria o dia inteiro. Um homem muito sério, que quer encarar a Copa do Mundo com seriedade. Mas com o Dick eles perdem três vezes, e com o Fred também”, Derksen espera muito pouco de Curaçao na Copa do Mundo.