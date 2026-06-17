Derksen repugna a glorificação de Messi e critica duramente o comentarista

Johan Derksen ficou extremamente incomodado com Arman Avsaroglu durante a partida entre Argentina e Argélia (3 a 0). O comentarista da NOS parecia estar em êxtase após os três gols de Lionel Messi, para grande irritação do convidado fixo do programa “Vandaag Inside Oranje”.

Avsaroglu gritou de alegria após os gols de Messi durante a primeira partida do atual campeão mundial na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. “Messiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”, foi o que se ouviu na madrugada de terça para quarta-feira vindo da cabine de comentários.

Um dia depois, o comentarista entusiasmado levou uma boa bronca de Derksen. “Aquele cara, claro, estava numa cabine. Ao lado dele, um comentarista da América do Sul. Ele pensou: ‘vou fazer igual’. Mas ele é uma paródia de comentarista.”

“Se eu fosse o chefe da NOS, diria: volte no próximo voo. E passe os primeiros três anos no IJsselmeervogels. E, para piorar tudo, ele ainda apareceu com aquele trecho no NOS Journaal. Então, ouvi aquele momento ser repetido vinte vezes”, disse Derksen com um toque de cinismo.

O analista de Grolloo, de qualquer forma, não está muito encantado com os comentaristas holandeses. “Além de Jeroen Grueter, não temos comentaristas de futebol realmente bons, na minha opinião.”

O apresentador Wilfred Genee entra na conversa dizendo que também considera Jeroen Elshoff um bom comentarista e descreve Wytse van der Goot como “o melhor comentarista da Holanda”.

“Isso também tem a ver com gosto pessoal. Você gosta mais de um comentarista do que de outro”, conclui Derksen ao encerrar a matéria sobre os comentaristas que estarão em ação durante a Copa do Mundo.