Derksen repudia a ideia do presidente da FIFA, Infantino, para a final da Copa do Mundo

Johan Derksen está extremamente incomodado com os planos da FIFA para a final da Copa do Mundo deste domingo. Devido ao show do intervalo, que contará com a participação de Madonna e Justin Bieber, entre outros, o intervalo terá duração de meia hora, em vez dos habituais quinze minutos.

O International Football Association Board (IFAB) determina que o intervalo de uma partida não pode durar mais do que um quarto de hora. No ano passado, houve um show no intervalo durante a final da Copa do Mundo de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain que durou, no total, 24 minutos.

“Isso me irritou profundamente. Os regulamentos oficiais da FIFA indicam que o intervalo não pode durar mais do que quinze minutos”, enfatizou Derksen na quarta-feira no programa “Vandaag Inside”.

“E o senhor Infantino não dá a mínima para isso”, critica Derksen duramente o presidente da FIFA. “Ele simplesmente transforma isso em meia hora. Ele simplesmente transforma isso em um circo, o que não combina de jeito nenhum com o futebol. Talvez ele ache isso divertido, e com certeza vão lucrar com isso de alguma forma.”

“Mas o torcedor comum não está interessado em cantores e cantoras da moda. Eles só querem o segundo tempo”, acrescenta o analista indignado de Grolloo.

O apresentador Wilfred Genee comenta que os jogadores também não estão interessados nisso. “Não. Eles têm que fazer um aquecimento de novo”, completa Derksen imediatamente.

“Você sabe que, quando vai para os Estados Unidos, tem que lidar com isso”, suspira René van der Gijp em seguida. “Os shows do intervalo estão em alta por lá. Eles adoram isso.”