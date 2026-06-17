Derksen é muito claro sobre a não aplicação do cartão vermelho a Messi

Johan Derksen não compartilha da euforia em torno de Lionel Messi, que abriu a Copa do Mundo com um hat-trick genuíno. O torcedor de Drenthe afirma que o craque argentino deveria ter recebido um cartão vermelho na partida da fase de grupos contra a Argélia, vencida por 3 a 0.
Messi acertou em cheio a panturrilha do adversário Aïssa Mandi no primeiro tempo do confronto em Kansas City. Curiosamente, o árbitro Szymon Marciniak não mostrou cartões e também não consultou o VAR.
“Um carinha malvado e sorrateiro”, disse Derksen no programa “Vandaag Inside Oranje”, fazendo uma descrição nada lisonjeira de Messi após ver a falta cometida pelo astro argentino. “E podemos muito bem acabar com o VAR. Aquele cara já teve tempo de ver isso três vezes, não é?”
Van der Gijp afirma que “tivemos sorte” de Messi ter jogado por tanto tempo no mais alto nível. “Mas isso é, sem dúvida, um cartão vermelho”, concorda veementemente o analista de Dordrecht com Derksen.
Van der Gijp tenta então se colocar no lugar do árbitro polonês Marciniak. “Se aquele árbitro talvez pense: ‘ele não o acertou com tanta força’. Isso eu ainda consigo entender. Mas o resto deve pensar...”
Derksen espera que Messi, que em breve completará 39 anos, brilhe mais uma vez neste Mundial. “Para Cristiano Ronaldo, acho que isso não vai rolar.”
Graças ao Messi em grande forma, a Argentina, atual campeã mundial, teve um excelente início na Copa do Mundo. Na segunda-feira, vem o confronto contra a Áustria, que estreou com uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia.