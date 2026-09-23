Derksen detona Van Dijk, "infantil", após ver imagens da coletiva de imprensa

Johan Derksen assistiu com espanto à coletiva de imprensa de Virgil van Dijk na quarta-feira. O capitão da seleção da Holanda se desentendeu, entre outros, com Valentijn Driessen, para surpresa de Derksen.

“Virgil, isso aqui é meio uma obrigação chata, né? Você está meio mal-humorado hoje. Normalmente você é um cara legal”, disparou Driessen no encontro com a imprensa.

“Às vezes algumas coisas precisam ser ditas. Não posso ficar ouvindo só essa choradeira o tempo todo”, respondeu Van Dijk. “Mas você também pode simplesmente ser aberto, não? Você está sendo super seco”, retrucou Driessen.

Derksen

“Ele sempre teve o vento a favor. E agora está completamente desnorteado porque alguém ousa criticá-lo. Ele não está acostumado com isso”, inicia Derksen, no Vandaag Inside, sua análise sobre a coletiva de Van Dijk.

“Mas você só é uma estrela de verdade quando também não tem problema com isso”, aconselha Derksen ao defensor. “É meio infantil que o grande Van Dijk perca o sono por causa de algumas frases de que ele não gostou.”

Derksen também é crítico em relação ao jogador Van Dijk. “Ele é muito vulnerável. Van Dijk precisa de quatro pessoas ao seu redor para poder jogar de Beckenbauer.”

“Há alguns anos, eu falei alguma coisa. E então Van Dijk decidiu que a seleção da Holanda não falaria mais com o VI. Isso foi muito agradável, porque nenhum jogador de futebol tem mais nada a dizer depois de uma partida. Conversinha fiada e chavões”, afirmou o crítico Derksen.