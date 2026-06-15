Derksen descarta definitivamente o veterano da seleção holandesa: "É glória passada"

Um dia após o empate entre Holanda e Japão (2 a 2), Johan Derksen faz uma crítica severa ao atacante Memphis Depay, que entrou no segundo tempo. O “Snor” considera que o atacante reserva, no momento, contribui muito pouco para a seleção holandesa, que assim perdeu pontos valiosos na Copa do Mundo.

Derksen também não ficou impressionado com a atuação do titular Donyell Malen. “Na seleção holandesa, ele não faz a diferença. E Memphis vive totalmente da glória passada”, afirmou no programa Vandaag Inside.

“Quando foi a última vez que vimos Memphis se destacar? Faz muito tempo, sabe. Ele marcou muitos gols pela seleção holandesa, mas acho que ele é um atacante um pouco imóvel e pesado no momento. Com pouca capacidade de deslocamento”, Derksen não está nem um pouco encantado com o atacante da Oranje e do Corinthians.

René van der Gijp acrescenta uma observação sobre os principais jogadores da Holanda. “É preciso ser decisivo em um torneio. Isso é que fica na memória. O fato de você marcar dois gols contra a Estônia não fica na nossa memória. Mas o Memphis nunca é tão bom em torneios.”

O técnico Ronald Koeman colocou Memphis em campo contra o Japão após o intervalo, substituindo Malen aos 70 minutos. A Seleção Holandesa vencia por 2 a 1 naquele momento, mas essa vantagem não foi mantida até o final em Dallas.

Entre outros, Derksen e Valentijn Driessen foram críticos em suas análises sobre as substituições e a tática de Koeman. Derksen teria preferido muito mais que Wout Weghorst fosse utilizado na fase final, para atuar como batedor e ponto de apoio.