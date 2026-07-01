Derksen defende Bosz e indica o técnico interino ideal para a Seleção Holandesa

Johan Derksen considera Peter Bosz o sucessor ideal de Ronald Koeman como técnico da Seleção Holandesa. A chance de o técnico deixar o PSV repentinamente é bem pequena, o que faz com que “De Snor” opte por uma solução provisória.

Derksen tem muito pouca confiança na busca do diretor de futebol de elite Nigel de Jong. “Já estou com o coração na boca”, afirmou ele no programa “Vandaag Inside”. “Porque não tenho absolutamente nenhuma confiança nesse diretor técnico.”

“Ele vai ligar para o Arne Slot. Mas esse provavelmente dirá que pode ganhar milhões em clubes europeus. A KNVB não tem como competir com isso. Acho que, depois do Slot, o Peter Bosz ainda é o candidato dos sonhos. Só que ele assinou contrato com o PSV”, parece que o técnico campeão não é uma opção para a federação de futebol.

Derksen vê uma solução para a KNVB. “Colocem Ron Jans no cargo por dois anos. E, depois disso, nomeiem Bosz como técnico da seleção pelos próximos cinco anos. Temos que tomar cuidado para não colocar a pessoa errada nesse cargo.”

“Jans é o único na Holanda com a formação geral e a experiência necessárias para assumir o cargo por mais dois anos. E acho que ele estaria disposto a isso”, diz Derksen, indicando o técnico já aposentado.

Derksen não vê, de forma alguma, a transferência de Michael Reiziger da Seleção Juvenil para a Seleção Nacional como uma boa ideia. “Eu acharia isso ridículo. Reiziger se considera um grande técnico, mas nunca demonstrou nada por conta própria como treinador. É preciso ter uma vasta experiência em uma seleção nacional.”

Sarina Wiegman foi sugerida por Youri e Jan Mulder, mas, segundo Derksen, isso também não é uma opção. “Quando você vê como as mulheres jogam futebol, percebe que ela nunca poderia treinar uma seleção masculina.”