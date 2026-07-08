Derksen critica duramente dois altos dirigentes da KNVB

O gol anulado do Egito contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo causou indignação em Johan Derksen e René van der Gijp. Derksen também criticou duramente a diretoria da KNVB.

“Por muito tempo, pensamos que o VAR seria a solução. Se o VAR estivesse presente, não teríamos mais essas pequenas controvérsias. Mas agora, em retrospecto, verifica-se que alguém pisou acidentalmente no dedo do pé de outra pessoa”, afirma Van der Gijp no programa “Vandaag Inside”, referindo-se ao gol anulado do Egito, que levaria o placar a 0 a 2, na terça-feira.

“Não é falta. Foi algo absurdo”, reclama Derksen, que ressalta que o futebol é um esporte de contato.

“Não é preciso chamar o árbitro para o monitor por causa disso. Qual é, pessoal. Depende apenas de como você encara a situação. De como o VAR vê e de como nós vemos”, complementa Van der Gijp, seu colega de mesa.

Derksen não entende por que outros países não defendem o Egito. “Eles acham tudo certo. Cada fase seguinte na Copa do Mundo rende tantos milhões a mais.”

Em seguida, a KNVB leva uma bronca de Derksen. “Na KNVB também não tem ninguém com opinião própria. Tem um diretor técnico que nunca disse nada sobre futebol que fizesse sentido”, e Nigel de Jong é o primeiro a levar uma bronca.

“E temos uma moça (a diretora de futebol profissional Marianne van Leeuwen, nota do editor) que foi contratada só por ser mulher. E ela só repete o que todo mundo já sabe. Todos estão de olho em um cargo na FIFA. Aí, ganham um cartão ouro, um hotel cinco estrelas e podem voar em primeira classe. E assim dá para envelhecer.”