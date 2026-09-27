Derksen confirma: convidado de mesa 'lesionado' não voltará ao Vandaag Inside

Johan Derksen confirma neste domingo ao De Telegraaf que Estavana Polman não retornará como convidada no Vandaag Inside. A ex-jogadora de handebol inicialmente participaria mensalmente do talk show, mas esses planos foram cancelados.

René van der Gijp expressou suas dúvidas no podcast KieftJansenEgmondGijp sobre a participação mensal de Polman. A namorada de Rafael van der Vaart o confrontou sobre isso na edição do VI de 28 de agosto, o que foi seguido por uma conversa constrangedora.

"Estavana é uma garota legal que salta da tela. Mas, quando não se trata da vida dela com Rafael van der Vaart ou de handebol, ela tem pouco a dizer", diz Derksen, não muito positivo sobre a participação de Polman. "René disse no podcast dele no último verão que ela era leve demais para nós e, por causa disso, ela se sentou à mesa em sua primeira participação regular sem muita autoconfiança."

Derksen reconhece que o VI deveria ter lidado com Polman com mais cuidado e que alguém não pode ser descartado já após uma única participação. "Mas, nesse meio-tempo, ela ficou tão abalada que não é sensato deixá-la ocupar um lugar à nossa mesa por mais tempo."

Derksen considera sobretudo lamentável que Polman não vá mais aparecer no popular talk show. "Acho muito triste e gostaria que tivesse sido diferente. Ela viajou de férias com aqueles senhores mais velhos (Beter laat dan nooit, nota da redação) e fez isso muito bem."

"Não é que ela não sirva para nada. Mas, conosco, você precisa conseguir falar sobre uma grande variedade de assuntos. Nisso ela não era forte", acrescenta o convidado fixo da mesa, de Grolloo.

O editor-chefe Robbie Bierboom confirma ao De Telegraaf. "É verdade que não vamos mais ver Estavana Polman no Vandaag inside . Em todo caso, não nesse papel à mesa; talvez algum dia novamente no bar, se houver motivo para isso. Tanto Estavana quanto os criadores do programa tinham dúvidas sobre o papel dela à mesa. No fim, nós, como programa, tomamos a decisão de não seguir com ela como convidada de mesa."

O De Telegraaf fez algumas perguntas a Polman sobre sua saída do VI. A nascida em Arnhem, porém, não quis comentar o assunto.