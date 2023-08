Deportivo Pereira x Independiente del Valle ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), na Colômbia; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando a classificação para as quartas de final, Deportivo Pereira e Independiente del Valle se enfrentam na noite desta quarta-feira (2), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Luiz Carlos Largo e comentários de Fernando Campos e Carlos Eugênio Simon.

O Deportivo Pereira terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo F, com oito pontos, cinco a menos que o líder Boca Juniors. Até aqui, foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 44%.

Do outro lado, o Independiente del Valle ficou na liderança do Grupo E, com 12 pontos conquistados, um a menos que o Argentinos Juniors. No torneio, a equipe equatoriana registra quatro vitórias e duas derrotas. Vale lembrar que a volta está marcada para o dia 9, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.

Prováveis escalações

Deportivo Pereira: Quintana; Quintero, Vasquez, Suarez; Moreno, Velasquez, Angulo, Zuluaga, Fory; Arley Rodriguez, Angelo Rodriguez.

Independiente del Valle: Villa; Fernandez, Carabajal, Basso, Medina; Faravelli, Alcivar, Ortiz; Paez, Diaz, Hoyos.

Desfalques

Deportivo Pereira

Sem desfalques confirmados.

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Quando é?