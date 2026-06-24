Depois do Atlético de Madrid... um novo clube disputa com o Al-Hilal o amigo de Ronaldo

Um novo clube entrou na disputa com o Al-Hilal para contratar o amigo do português Cristiano Ronaldo, o capitão do Al-Nassr, durante a próxima janela de transferências de verão.

O nome do Al-Hilal foi associado a negociações com o Marselha para contratar o astro inglês Mason Greenwood na próxima janela de transferências de verão, caso o astro brasileiro Malcom deixe o clube.

Apesar de reportagens da imprensa terem confirmado que o “Al-Hilal” desistiu da ideia de contratar Greenwood, o jornal francês “L’Équipe” afirmou que o clube continua entre os interessados em contratar o jogador, ao lado do Atlético de Madrid, caso seu astro argentino Julián Álvarez venha a deixar o clube.

O jornal revelou um novo clube que manifestou interesse em contratar Greenwood: o Fenerbahçe, da Turquia, após a vitória de Aziz Yildirim nas eleições presidenciais sobre Hakan Safi, que havia prometido contratar o craque inglês caso vencesse.

No entanto, o clube turco pretende pagar apenas 30 milhões de euros pela contratação do jogador de 24 anos, enquanto o Marselha deseja receber pelo menos 50 ou 55 milhões de euros.

Greenwood teve uma temporada excepcional com o clube francês na última temporada, marcando 26 gols e dando 11 assistências em 45 partidas em todas as competições, dando continuidade ao seu brilhantismo desde que se transferiu para o time no verão de 2024.

Antes de se transferir para o Marselha, o astro inglês jogou quatro anos pelo Manchester United, entre 2019 e 2023, incluindo uma temporada e meia ao lado do astro português Cristiano Ronaldo, antes que este se transferisse para o Al-Nassr.