Depois de um mês e meio, Icardi finalmente volta a treinar com a Inter

Atacante italiano estava afastado desde 13 de fevereiro e teve venda especulada durante o período

Após uma sinalização de paz entre Mauro Icardi e a diretoria da , o atacante finalmente voltará a treinar com o time nesta quinta-feira (21) após ficar afastado desde o dia 13 de fevereiro.

Ele já está à disposição do técnico Luciano Spalletti e deve ficar ao menos no banco de reservas no próximo jogo do time, dia 31, contra o pelo Campeonato Italiano.

Mais artigos abaixo

O conflito entre jogador e clube começou quando Icardi pediu para não viajar para Viena, na Áustria, para enfrentar o Rapid pela . Ele então perdeu a faixa de capitão da equipe e se afastou do time, alegando uma lesão no tornozelo. No último mês, a "novela" contou com declarações polêmicas da esposa e empresária do jogador, Wanda Nara, pedido de novo contrato, especulações de venda e até declaração de amor de Icardi à Inter em uma rede social.

Após uma "reunião cordial", nas palavras do chefe-executivo do clube Giuseppe Marotta, a situação parece ter sido acertada. Wanda Nara disse que a última questão, a relação do resto do elenco com o Icardi, foi resolvida: "Falei com Marotta e não há problemas entre Icardi e seus companheiros de equipe. Ele estará de volta quando estiver em forma. Ouvi o que os jogadores disseram à imprensa e nenhum deles disse nada ruim. O problema das pessoas é que elas misturam Wanda com Icardi, mas nós não somos a mesma pessoa ”, disse em entrevista ao jornal italiano Tiki Taka.

Embora os dois lados falem em paz, nenhuma mudança concreta foi anunciada sobre o contrato de Icardi ou sua chance de voltar a ser capitão da equipe.