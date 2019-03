Novela Icardi-Inter: "A paz está próxima", diz Wanda Nara

O acerto final entre Mauro Icardi e parece estar cada vez mais próximo, segundo declarou a esposa e empresária do jogador, Wanda Nara, neste último domingo (17).

"Estamos perto de encontrar a paz, estamos quase lá. Mauro está se recuperando de uma lesão no joelho e não teve um dia de folga até agora porque quer voltar ao seu melhor.

"Falei com Marotta e não há problemas entre Icardi e seus companheiros de equipe. Ele estará de volta quando estiver em forma. Ouvi o que os jogadores disseram à imprensa e nenhum deles disse nada ruim. O problema das pessoas é que elas misturam Wanda com Icardi, mas nós não somos a mesma pessoa ”, disse em entrevista ao jornal italiano Tiki Taka.

O italiano não entra em campo pela equipe de San Siro desde fevereiro, e o clube chegou a tirar seu posto de capitão no elenco argumentando sobre a sua lesão no joelho.

Com a ausência do atacante nos gramados e o fato de o novo contrato não ter sido acordado, as especulações de que Icardi não estaria mais no elenco a partir de junho só aumentaram. No entanto, o chefe-executivo do clube Nerazzuri, Giuseppe Marotta, já havia dito que Nara e Icardi realizaram uma “reunião cordial” com a Inter no último dia 6 de março, e agora tudo parece estar encaminhado.

Segundo o jornal espanhol As, o está de olho na situação do jogador, que já foi cotado em 80 milhões de euros (cerca de R$ 344 milhões).