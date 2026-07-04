Depois de ter sido provocado... Estrela da Espanha: “Não sei como vamos controlar o Ronaldo”

Unai Simón, goleiro da seleção espanhola, falou sobre as habilidades de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, antes do confronto entre as duas equipes nas oitavas de final da Copa do Mundo, na próxima segunda-feira.

Em declarações publicadas pelo jornal “AS”, Simón disse: “Vocês têm algum plano específico para neutralizar Cristiano? O Ronaldo de hoje não é o mesmo de seis ou sete anos atrás, no Real Madrid, nem está em seu melhor momento”.

E acrescentou: “Mas é preciso afastar Ronaldo o máximo possível da grande área. Na final da Liga das Nações, ele recebeu uma bola dentro da área e marcou. Ele ainda tem aquela invejável vontade de marcar gols, e qualquer time gostaria de ter um jogador com essa mentalidade”.

Ele destacou: “Não acho que essa possa ser a última partida de Cristiano Ronaldo; o mais importante é focar no jogo. Essa é a chave”.

E explicou: “Ronaldo sabe como encontrar soluções por conta própria dentro da área, como criar espaços para si mesmo e chegar às bolas. Não sei como controlá-lo, pois sua vasta experiência faz com que ele entenda perfeitamente o que deve fazer e como se movimentar”.

E concluiu: “Se Ronaldo entrar na área, ele se torna extremamente decisivo. Ele gosta de se posicionar na marca do pênalti e também de se deslocar em direção à trave mais próxima. Ele lê essas situações de forma excelente e, por isso, precisamos mantê-lo o mais longe possível da nossa área”.