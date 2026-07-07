Depois de Kroos... O “matador de lendas” escreve o final doloroso de Ronaldo

Em todo grande torneio surge um jogador com o dom de aparecer no momento em que sua equipe mais precisa dele do que nunca. Para a Espanha, esse jogador é Mikel Merino, que se tornou o homem das grandes ocasiões e autor de gols decisivos, a ponto de ganhar o apelido de “matador de lendas”.

Depois que seu gol decisivo contra a Alemanha no Campeonato Europeu contribuiu para encerrar a carreira internacional de vários gigantes da “Mannschaft”, desta vez ele voltou para levar a Espanha às quartas de final da Copa do Mundo com um gol de caráter histórico, pois pode ter sido a última aparição de Cristiano Ronaldo no torneio, antes que a conquista esportiva se transformasse em um momento humano comovente: o reencontro com seu filho recém-nascido pela primeira vez desde o início do torneio.

O técnico espanhol Luis de la Fuente já não esconde mais sua admiração pelo jogador, tendo repetido mais de uma vez, em tom de brincadeira: “Vou levar Mikel Merino comigo para casa”, em referência à sua confiança absoluta no meio-campista do Arsenal e à sua capacidade de fazer a diferença sempre que a seleção precisar.

O confronto contra a Portugal foi mais uma prova dessa confiança. Depois de entrar em campo perto do fim da prorrogação, Merino precisou de apenas alguns minutos para deixar sua marca habitual. A partir de uma falha que parecia comum, começou a jogada que levou ao gol da classificação.

Mireino sofreu uma falta, mas não se distraiu com a reclamação; em vez disso, levantou-se rapidamente e retomou o jogo, antes que a bola chegasse a Fabián Ruiz, que, por sua vez, passou para Rodri, e este preparou a jogada para Ferran Torres. Ao mesmo tempo, Merino corria por trás dos zagueiros para receber o passe decisivo e marcar o gol da vitória que garantiu à Espanha a classificação para as quartas de final.

De la Fuente elogiou seu jogador após a partida, dizendo: “Mikel Merino nunca nos decepciona. É um jogador indispensável, que nos deu o título do Campeonato Europeu e está sempre presente quando mais precisamos dele. Temos no banco jogadores capazes de serem titulares em qualquer outra seleção”.

Já Merino não escondeu a magnitude da transformação pela qual passou nos últimos meses, afirmando: “Há apenas alguns meses, minha simples presença aqui parecia impossível; agora, estou vivendo um dos momentos mais felizes da minha carreira no futebol”.

O carrasco das lendas

Merino elevou sua contagem para 11 gols com a camisa da seleção espanhola, tornando-se o segundo maior artilheiro da era de De la Fuente, mas ficou mais famoso por marcar gols que mudam o rumo de torneios e encerram a carreira de grandes estrelas.

Nas quartas de final do Campeonato Europeu, ele marcou o gol decisivo da vitória aos 119 minutos contra a Alemanha, garantindo à Espanha a classificação para as semifinais, em uma partida que foi a última da carreira internacional do astro alemão Toni Kroos e que também marcou o fim da trajetória de Thomas Müller e Ilkay Gündoğan na seleção alemã.

Hoje, Merino repetiu o cenário, ao marcar um gol contra a Portugal que se acredita ser o último gol marcado na última partida que a lenda Cristiano Ronaldo disputará em toda a sua trajetória na Copa do Mundo.

Merino considera que esse gol não foi apenas uma conquista esportiva, mas o resultado de longos meses de trabalho e paciência, após ter passado por uma das temporadas mais difíceis de sua carreira, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

Ele disse: “Chegar até aqui parecia algo inacreditável há alguns meses, mas agora estou no auge e aproveitando um dos momentos mais bonitos da minha carreira. Lembro-me de todos que me apoiaram e me incentivaram, mesmo quando eu duvidava da minha capacidade de chegar a esta fase. Cada dia de esforço e cada momento de dúvida valeram a pena”.

Uma recompensa para a família... e um encontro tão esperado

Há apenas dois meses, Merino recebeu seu primeiro filho, “Marco”, mas seu compromisso com a Copa do Mundo o impediu de passar os dois primeiros meses ao lado do bebê.

Por isso, seu gol contra a Portugal não foi apenas um bilhete para as quartas de final, mas também o motivo para que sua esposa, Lola, e seu filho recém-nascido viajassem para Los Angeles para apoiá-lo.

O jogador disse: “Embora participar da Copa do Mundo seja uma experiência maravilhosa com meus companheiros, há um lado difícil, que é a minha ausência nos dois primeiros meses de vida do meu filho e o fato de não poder acompanhar seu crescimento dia após dia. Sinto muita saudade deles, mas, felizmente, os dois virão assistir à partida das quartas de final”.

Além disso, o desempenho notável de Merino consolidou sua posição na escalação de De la Fuente, que fez questão de elogiar o papel dos jogadores reservas, dizendo: “Estou muito feliz com esta geração. Gostaria de destacar os jogadores que não começam as partidas como titulares, pois eles agregam à equipe um valor não inferior ao de qualquer jogador do time titular”.

Mikel Merino continua sendo o exemplo mais marcante disso, depois de provar mais uma vez que alguns jogadores precisam apenas de alguns minutos para mudar o rumo das partidas e escrever novas páginas na história do futebol.