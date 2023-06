Depois de fechar amistoso com a Espanha, CBF quer enfrentar outra seleção europeia

Presidente da entidade busca mais um rival europeu de “bom nível” para março de 2024

A seleção brasileira tem encontro marcado com a Espanha, em março de 2024, num amistoso que visa ser recheado de anos ao combate ao racismo. Com outro data para amistoso disponível, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, busca outro adversário europeu.

A ideia é que a seleção brasileira consiga enfrentar, também em março, mais uma seleção europeia de elite, o que tem sido raro nos últimos anos. O calendário da UEFA e o desejo das demais seleções em evitar um jogo considerado mais difícil quando se tem uma “folga” são os grandes empecilhos.

Apesar disso, Ednaldo acredita que esta ida à Europa, na data FIFA de junho, onde a seleção vai enfrentar Guiné, na Espanha e Senegal, em Lisboa, será fundamental para que a CBF consiga fechar mais um confronto para março ou pelo menos deixar algo bem encaminhado. Além disso, conforme trouxe a GOAL, o presidente da entidade vai em busca de uma resposta definitiva de Carlo Ancelotti.

A seleção brasileira será comandada de forma interina por Ramon Menezes e encara Guiné, no dia 17 de junho e Senegal, no dia 20. O treinador já havia sido o responsável por conduzir a equipe no primeiro amistoso pós Copa do Mundo, diante do Marrocos, em março deste ano.