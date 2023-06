CBF planeja reunião com Ancelotti na Europa e não descarta esperar técnico italiano até 2024

Entidade quer aproveitar amistoso na Espanha para ter resposta definitiva frente a frente com o treinador

Apesar das negativas publicas de Carlo Ancelotti à seleção brasileira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ainda aguarda uma resposta do treinador. Segundo soube a GOAL, o mandatário espera se reunir com o técnico do Real Madrid na ida à Espanha, para o amistoso diante de Guiné, no dia 17 de junho, para ter um feedback definitivo.

A CBF entende que as falas de Ancelotti são protocolares, afinal, o técnico tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e seu entorno pediu para que a entidade esperasse o final da temporada para conversarem de maneira oficial.

Quando o Real Madrid foi eliminado da Champions pelo Manchester City e o Barcelona já havia se sagrado campeão da LaLiga, a CBF esperava acelerar as tratativas, mas o caso de racismo contra Vinicius JR, que movimentou o mundo, adiou os planos.

Depois disso, somou-se a necessidade de resolver as questões envolvendo os amistosos da data FIFA de junho. Vale lembrar que, desde que encerrou o contrato com a Pitch, empresa que cuidava dos amistosos, a CBF assumiu a organização direta das partidas além da negociação com as demais seleções.

Agora, com a ida à Europa, Ednaldo Rodrigues espera ficar frente a frente com Ancelotti e ouvir da boca do técnico uma resposta definitiva sobre a proposta brasileira.

Nos últimos dias a imprensa espanhola noticiou que a CBF topava esperar o término do contrato de Ancelotti com o Real Madrid, que se encerra em junho de 2024. Segundo soube a GOAL, no entanto, este tema não foi debatido internamente, mas também não está descartado.

Caso seja esse o desejo de Ancelotti, a CBF vai avaliar as possibilidades, tendo em vista que há jogos das Eliminatórias no meio do caminho. Para isso acontecer, Ancelotti teria que assinar um pré-acordo e colocar alguém de sua confiança para comandar a seleção brasileira, dando início ao projeto.