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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Depois de estar perto da classificação... O que espera o Marrocos na segunda fase?

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Holanda, França e Senegal estão entre os possíveis adversários dos Leões do Atlas

A seleção do Marrocos deu um passo importante rumo às fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 com sua valiosa vitória sobre a Escócia. O que a espera quando garantir a classificação?

A seleção marroquina conquistou sua primeira vitória — e a primeira dos árabes — na edição atual do torneio contra a Escócia, com um gol (1 a 0) marcado por Ismail Saibari, em partida disputada nas primeiras horas da manhã deste sábado.

Com isso, a Seleção dos Leões elevou sua pontuação para 4 pontos, ocupando o segundo lugar no Grupo 3, atrás do líder Brasil apenas no saldo de gols, enquanto a seleção árabe superou a Escócia, terceira colocada, por um ponto.

A seleção marroquina evitou a derrota na rodada de estreia e conquistou um empate importante contra o Brasil por 1 a 1, o que a ajudou a permanecer em uma posição confortável.

A seleção marroquina está agora muito perto de se classificar para as oitavas de final, seja ocupando um dos dois primeiros lugares ao final da fase de grupos, seja por meio das oito melhores seleções que ficarem em terceiro lugar.

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 O representante dos países árabes não terminará a fase de grupos na última posição do grupo, já que ficou confirmado que o Haiti ocupará o quarto lugar, independentemente do resultado da partida entre as duas seleções na rodada final, na madrugada da próxima quinta-feira.

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Como a seleção do Marrocos se classifica para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026?

Quem o Marrocos enfrentará se se classificar para as oitavas de final?

De acordo com o calendário de jogos da Copa do Mundo de 2026, caso a seleção do Marrocos se classifique como líder do seu grupo, enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo 6 — que inclui Holanda, Suécia, Japão e Tunísia — no dia 29 de junho deste ano.

Já caso se classifique em segundo lugar, enfrentará o líder do mesmo grupo no dia 30 de junho.

Se a seleção do Marrocos perder a partida contra a Escócia e se classificar entre as oito melhores equipes na terceira colocação, terá duas possibilidades nas oitavas de final.

Ou enfrentará o líder do Grupo 9, que inclui França, Noruega, Iraque e Senegal, no dia 1º de julho, ou jogará contra o México, que garantiu a liderança do Grupo 1 no mesmo dia.

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