A estreia de Karim Adeyemi com a camisa do Barcelona se transformou em uma grande decepção, depois que o atacante alemão falhou em deixar qualquer marca ofensiva durante o amistoso contra o Birmingham City, em nítido contraste com a atuação brilhante do egípcio Hamza Abdelkarim.

Na coletiva de imprensa que se seguiu à partida, que terminou empatada em 2 a 2 antes de o Barça perder nos pênaltis por 3 a 2, o treinador Hansi Flick não escondeu sua decepção com o desempenho de seu novo jogador, afirmando com franqueza: "No caso de Adeyemi, as coisas não foram bem em muitos aspectos".

As declarações do técnico alemão funcionaram como uma mensagem clara ao ex-jogador do Borussia Dortmund, apesar de sua tentativa de amenizar a crítica ao lembrar que aquela foi apenas sua primeira partida com a camisa do novo clube, em referência à necessidade de elevar o nível de desempenho rapidamente.

O que agravou a situação constrangedora de Adeyemi foi o desempenho marcante do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, que marcou dois gols e ofereceu uma atuação excepcional, impondo-se como uma das principais surpresas da pré-temporada, o que colocou o jogador alemão sob pressão dobrada para provar seu valor.

Adeyemi enfrenta agora um grande desafio para conquistar a confiança de Flick e disputar uma vaga como titular no ataque da equipe catalã, especialmente diante da concorrência acirrada e do surgimento de jovens talentos promissores que buscam arrancar oportunidades dos jogadores mais experientes.

Esse início decepcionante representa um duro golpe para as esperanças do jogador alemão de se integrar rapidamente ao sistema do Barcelona, o que o coloca diante da difícil missão de mudar a primeira impressão negativa antes do início da temporada oficial.