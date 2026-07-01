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Depois de Bielsa e Koeman... mais uma vítima do treinamento na Copa do Mundo

México x Equador
México
Equador
Copa do Mundo
S. Beccacece
México
Equador
Argentina

Após a derrota para o México

Sebastián Picassisi anunciou sua saída do cargo de técnico da seleção do Equador, após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na derrota por 2 a 0 para o México.

A seleção equatoriana se despediu do torneio na capital mexicana, Cidade do México, encerrando assim a trajetória de Picassisi com a equipe, depois que ele confirmou que seu contrato se estendia apenas até o final da Copa do Mundo.

O técnico de 45 anos disse na coletiva de imprensa após a partida, conforme noticiado pelo jornal The New York Times: “Meu contrato terminou com o fim da Copa do Mundo. Não conseguimos alcançar a meta que prometemos, que era apresentar a melhor participação da história do Equador na Copa do Mundo, e hoje chegou a hora de nos despedirmos”.

Apesar da decepção com a eliminação precoce, Picassisi afirmou que parte sentindo orgulho do que conquistou com a equipe durante seu mandato.

Ele acrescentou: “Sinto gratidão pela torcida e pelos jogadores que deram tudo de si em campo. Foi uma noite dolorosa, mas vou embora levando lembranças lindas”.

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Ele concluiu sua declaração ressaltando que os momentos que passou com seus jogadores no vestiário após o apito final foram dos mais marcantes para ele.

Ele disse: “Depois da partida, conversei com os jogadores; foram duas horas muito bonitas, apesar da dor que todos nós sentimos”.

Bicasesi é o sexto técnico a deixar o cargo após a eliminação da Copa do Mundo, seguindo os passos de Marcelo Bielsa (Uruguai), Ronald Koeman (Holanda), Hong Myung-bo, técnico da Coreia do Sul, Miroslav Kubík, técnico da República Tcheca, e Steve Clarke, técnico da Escócia, além da demissão de Sabri Lamouchi do cargo de técnico da Tunísia, após a derrota das Águias de Cartago na primeira partida da fase de grupos contra a Suécia por 1 a 5.

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