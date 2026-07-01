Depois de Bielsa e Koeman... mais uma vítima do treinamento na Copa do Mundo

Sebastián Picassisi anunciou sua saída do cargo de técnico da seleção do Equador, após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na derrota por 2 a 0 para o México.

A seleção equatoriana se despediu do torneio na capital mexicana, Cidade do México, encerrando assim a trajetória de Picassisi com a equipe, depois que ele confirmou que seu contrato se estendia apenas até o final da Copa do Mundo.

O técnico de 45 anos disse na coletiva de imprensa após a partida, conforme noticiado pelo jornal The New York Times: “Meu contrato terminou com o fim da Copa do Mundo. Não conseguimos alcançar a meta que prometemos, que era apresentar a melhor participação da história do Equador na Copa do Mundo, e hoje chegou a hora de nos despedirmos”.

Apesar da decepção com a eliminação precoce, Picassisi afirmou que parte sentindo orgulho do que conquistou com a equipe durante seu mandato.

Ele acrescentou: “Sinto gratidão pela torcida e pelos jogadores que deram tudo de si em campo. Foi uma noite dolorosa, mas vou embora levando lembranças lindas”.

Ele concluiu sua declaração ressaltando que os momentos que passou com seus jogadores no vestiário após o apito final foram dos mais marcantes para ele.

Ele disse: “Depois da partida, conversei com os jogadores; foram duas horas muito bonitas, apesar da dor que todos nós sentimos”.

Bicasesi é o sexto técnico a deixar o cargo após a eliminação da Copa do Mundo, seguindo os passos de Marcelo Bielsa (Uruguai), Ronald Koeman (Holanda), Hong Myung-bo, técnico da Coreia do Sul, Miroslav Kubík, técnico da República Tcheca, e Steve Clarke, técnico da Escócia, além da demissão de Sabri Lamouchi do cargo de técnico da Tunísia, após a derrota das Águias de Cartago na primeira partida da fase de grupos contra a Suécia por 1 a 5.

Leia também:

Koulibaly: “A Bélgica tem medo de nós... Somos os campeões da África!”