Depois de Ashour... o Egito perde um segundo jogador contra a Argentina

Haitham Hassan, estrela da seleção egípcia, não conseguiu completar a partida contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após o grande esforço físico que despendeu na primeira hora da partida.
Heitham Hassan disputou contra a Argentina, na noite desta terça-feira, sua primeira partida pela Egito como titular na Copa do Mundo.
Após 71 minutos, quando o placar indicava uma vantagem de 2 a 0 para os Faraós, Haitham Hassan solicitou à comissão técnica, liderada por Hossam Hassan, que o substituísse, pois estava sofrendo de cansaço físico, dando lugar a Mahmoud Hassan “Trezeguet”.
Vale lembrar que Haitham Hassan é o segundo jogador egípcio a pedir para ser substituído na partida, depois que Imam Ashour solicitou sua substituição no final do primeiro tempo, quando Hamdi Fathi entrou em seu lugar.