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FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

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Depois de Ashour... o Egito perde um segundo jogador contra a Argentina

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
H. Hassan
Argentina
Egito
EUA

Haitham Hassan disputa sua primeira partida como titular pela Egito na Copa do Mundo

Haitham Hassan, estrela da seleção egípcia, não conseguiu completar a partida contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após o grande esforço físico que despendeu na primeira hora da partida.

Heitham Hassan disputou contra a Argentina, na noite desta terça-feira, sua primeira partida pela Egito como titular na Copa do Mundo.

Após 71 minutos, quando o placar indicava uma vantagem de 2 a 0 para os Faraós, Haitham Hassan solicitou à comissão técnica, liderada por Hossam Hassan, que o substituísse, pois estava sofrendo de cansaço físico, dando lugar a Mahmoud Hassan “Trezeguet”.

Vale lembrar que Haitham Hassan é o segundo jogador egípcio a pedir para ser substituído na partida, depois que Imam Ashour solicitou sua substituição no final do primeiro tempo, quando Hamdi Fathi entrou em seu lugar.

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