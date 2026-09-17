O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, manteve seu início marcante nesta temporada e igualou o recorde do craque Lionel Messi com o time catalão há 9 anos.

Raphinha marcou 3 gols, um "hat-trick", contra o Racing Santander, sendo o maior responsável pela ampla vitória do Barça por 7 a 2, em partida disputada na noite de ontem, quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O craque brasileiro elevou seu saldo para 9 gols no Campeonato Espanhol, assumindo a liderança da lista de artilheiros depois que Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, tomou provisoriamente a ponta com 7 gols na última terça-feira.

Segundo a rede francesa "Stats Foot", Raphinha se tornou o primeiro jogador a marcar 9 gols após as 6 primeiras partidas de uma temporada do Campeonato Espanhol, desde que Messi fez o mesmo no início da temporada 2017-2018.

Os gols de Raphinha vieram diante de: Racing Santander (3 gols), Elche (2 gols), Rayo Vallecano (2 gols), Athletic Bilbao (1 gol) e Valencia (1 gol), enquanto ficou sem marcar contra o Levante.

Já Messi havia marcado seus nove gols há 9 anos contra: Eibar (4 gols), Espanyol (3 gols) e Alavés (2 gols).

O craque argentino terminou aquela temporada com um total de 34 gols, no topo da lista de artilheiros de LaLiga.

Vale destacar que Raphinha marcou 11 gols em todas as competições desde o início da temporada (2 gols na Liga dos Campeões da Europa), mais do que qualquer outro jogador de um clube das cinco grandes ligas.

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