Iñaki Williams, atacante e capitão do Athletic Bilbao, anunciou sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção de Gana, encerrando uma trajetória iniciada em 2022, em um comunicado publicado por meio de sua conta no "Instagram", no qual afirmou deixar a seleção sentindo orgulho e satisfação pelo que realizou com a camisa das "Estrelas Negras".

Williams explicou em seu comunicado, ao qual anexou uma série de fotos com a camisa da seleção ganesa, que a decisão de se aposentar veio depois que sentiu que havia chegado a hora de encerrar sua caminhada internacional, dizendo: "Saio feliz e orgulhoso, e tranquilo por ter dado o meu melhor em todas as vezes que vesti esta camisa".

O atacante do Athletic Bilbao já havia atuado pela seleção espanhola em 2016, antes de anunciar, em julho de 2022, sua escolha por representar Gana, de onde vem sua família, e recebeu sua primeira convocação em setembro do mesmo ano para disputar dois amistosos contra Brasil e Nicarágua.

Williams fez sua estreia com a camisa de Gana no dia 23 de setembro de 2022 diante do Brasil, na partida realizada na cidade francesa de Le Havre e que terminou com a vitória da "Seleção" por três a zero, depois de entrar no lugar de Kamaldeen Sulemana no início do segundo tempo.

O jogador de 32 anos encerrou sua caminhada internacional com Gana com um saldo de 28 partidas e dois gols, além de ter participado de duas edições da Copa do Mundo e de uma edição da Copa Africana de Nações.

Williams afirmou que sua experiência com Gana lhe proporcionou algo que vai além do futebol, dizendo: "Gana me deu muito mais do que apenas futebol. Permitiu-me voltar para casa, sentir-me mais próximo das minhas raízes e viver o grande orgulho de representar meu país e vestir esta bandeira no peito".

O atacante do Athletic Bilbao encerrou sua mensagem reafirmando seu apoio contínuo à seleção ganesa, expressando sua gratidão a todos que fizeram parte de sua jornada e destacando que Gana sempre será parte dele.