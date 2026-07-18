Depois da fumaça em Nova York... um novo risco paira sobre a final da Copa do Mundo

A cidade de Nova York ainda não teve tempo de recuperar o fôlego das oscilações climáticas que marcaram os últimos dias antes da final da Copa do Mundo de 2026, já que o clima voltou a ser motivo de preocupação antes do tão aguardado confronto entre as seleções da Argentina e da Espanha amanhã, domingo, depois que os riscos passaram da poluição do ar causada pelos incêndios florestais no Canadá para uma forte tempestade com trovoadas que atinge a cidade.

Uma densa nuvem de fumaça proveniente dos incêndios florestais canadenses cobriu o céu de Nova York nos últimos dias, causando uma deterioração na qualidade do ar, antes que surgissem no horizonte novas ameaças que podem afetar os preparativos das seleções antes da final.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, espera-se que fortes tempestades atingam a cidade hoje, sábado, o que pode atrapalhar o último treino das seleções, além dos eventos com público que estão previstos.

Alertas sobre ventos fortes e enchentes repentinas

Por sua vez, o prefeito de Nova York, Zahran Mamdani, alertou os moradores da cidade sobre as condições climáticas adversas previstas, pedindo que tomem o máximo de precaução e cuidado.

Mamdani afirmou em suas contas oficiais: “Estão previstas fortes tempestades na cidade de Nova York. As tempestades com trovoadas podem causar ventos destrutivos, capazes de derrubar árvores e linhas de energia, além de chuvas intensas que podem levar a inundações repentinas”.

Ele acrescentou: “Essas tempestades podem se formar sem aviso prévio e, caso ocorra uma tempestade, é preciso procurar abrigo em locais fechados imediatamente. Se vocês forem obrigados a se deslocar, por favor, tenham muito cuidado”.

Em conjunto com esses alertas, as autoridades de Nova York ativaram as medidas de precaução específicas para lidar com as condições climáticas severas.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre o risco de enchentes na cidade, a partir das 10h da manhã de sábado até as primeiras horas da manhã de domingo, com previsão de que as tempestades e chuvas mais intensas ocorram durante a tarde e a noite.

Possibilidade de ocorrência de tornados isolados

As autoridades competentes não descartaram a possibilidade de formação de um “tornado isolado” em algumas regiões de Nova York, com previsão de ventos com velocidades entre 80 e 110 quilômetros por hora — condições que podem dificultar a realização de algumas atividades ao ar livre.

As previsões do canal americano The Weather Channel alertaram para “tempestades isoladas durante a manhã, seguidas de tempo predominantemente nublado à tarde, com possibilidade de fortes tempestades, algumas das quais podem ser intensas”.

Concentração da torcida argentina corre risco de ser cancelada

Essas condições meteorológicas ocorrem poucas horas antes do esperado encontro da torcida da seleção argentina, já que estava previsto que a celebração popular conhecida como “Bandirazo” acontecesse às 15h, horário local, no Central Park, antes de seguir para a Times Square às 17h.

Esse evento pode estar ameaçado devido às más condições climáticas, diante dos alertas oficiais sobre o perigo das tempestades e dos ventos fortes.

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada em Nova York às 15h, horário local (22h, horário de Meca).