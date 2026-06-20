Denzel Dumfries vê uma diferença enorme entre os jogadores da seleção holandesa e do Inter

Denzel Dumfries está na Copa do Mundo para se tornar campeão mundial, como ele mesmo conta em entrevista à revista Voetbal International. O lateral-direito da seleção holandesa está ciente de que isso exigirá muito esforço.

Há dois anos, no Euro na Alemanha, a seleção holandesa foi criticada por ser “muito branda” uns com os outros. Dumfries concorda com isso e sabe que, desta vez, a situação precisa melhorar para que a seleção holandesa tenha chances de conquistar o título mundial.

“Precisamos exigir ainda mais uns dos outros nesse aspecto”, começa Dumfries. “Essa foi a lição do último Euro: como grupo, podemos dizer a verdade uns aos outros com mais frequência e mais franqueza. Então, vou fazer isso também; sou um rapaz que assume sua responsabilidade nesse sentido. Um pouco de garra na equipe é importante.”

Dumfries está prestes a se tornar oficialmente jogador do Real Madrid, mas ainda está sob contrato com a Inter. Ele conta que lá as coisas funcionam de maneira bem diferente. “Lá a gente pode realmente desabafar uns com os outros.”

“Há tantas personalidades marcantes com opiniões bem definidas que você é obrigado a se impor”, ele acrescenta. “Na Seleção Holandesa, temos um grupo muito legal, com muita espontaneidade e positividade, mas podemos, de vez em quando, dar uma sacudida uns nos outros.”

“Mas sempre com a intenção de melhorar”, afirma Dumfries. “Vejo que o treinamento mútuo está progredindo. Também estamos ficando um pouco mais velhos, naturalmente conversamos mais e reagimos aos passes errados. Cada vez mais jogadores estão preocupados em garantir que o primeiro passe seja preciso e na perna certa. Essa é uma evolução positiva.”

No sábado, a Seleção Holandesa disputa a segunda partida da fase de grupos na Copa do Mundo. Em Houston, o adversário será a Suécia. Em caso de vitória, a Holanda estará praticamente garantida na próxima fase.