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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Traduzido por

Denzel Dumfries tem uma opinião bem clara sobre a Tunísia, que já está eliminada

Tunísia x Países Baixos
Tunísia
Países Baixos
Copa do Mundo

A Tunísia já está eliminada da Copa do Mundo após duas derrotas. Apesar disso, Denzel Dumfries espera uma partida difícil para a seleção holandesa, que entra em campo na madrugada de quinta para sexta-feira no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

O próximo adversário demitiu Sabri Lamouchi após a humilhante derrota por 5 a 1 para a Suécia. Com o sucessor Hervé Renard, a Tunísia não se saiu muito melhor, já que o Japão, com dois gols de Ayase Ueda, venceu por 4 a 0 no domingo. Com isso, o adversário da Seleção Holandesa já está eliminado da Copa do Mundo. 

“Sabemos que eles trocaram de técnico após o primeiro jogo”, concluiu Dumfries na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa da seleção holandesa. “É uma honra para todos jogar na Copa do Mundo. Esperamos que a Tunísia entre com tudo. Provavelmente será o último jogo deles, então espero que joguem com muita energia.”

A Seleção Holandesa entra em campo no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Esse estádio foi palco, na semana passada, da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. “Já foram disputadas muitas partidas excelentes nesse estádio. Isso é um bom sinal”, diz Dumfries, otimista em relação à última partida da Holanda na fase de grupos. 

“É nossa última partida da fase de grupos. E estamos focados nessa partida. Queremos vencer essa também, e depois veremos como será o restante do torneio”, afirmou o lateral-direito, que sabe que há grande chance de que Marrocos ou Brasil sejam os próximos adversários na Copa do Mundo.

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Tunísia crest
Tunísia
TUN
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL

Há muita confiança na seleção holandesa após a vitória por 5 a 1 sobre a Suécia, ressalta Dumfries. “Temos uma equipe com muitas qualidades no ataque. E sabemos que temos muitos jogadores capazes de marcar gols. Isso é um bom sinal; marcar muitos gols dá confiança. A última partida foi ótima nesse sentido.”

Aliás, a Holanda nunca perdeu para a Tunísia na história. Houve uma vitória, além de dois amistosos que terminaram empatados. 

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