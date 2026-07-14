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Wessel Antes

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'Denzel Dumfries pode ter um sucessor holandês no Inter'

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D. Dumfries
G. Read

Givairo Read foi oferecido ao Inter há algumas semanas, segundo afirma o jornal italiano Il Giorno. Em Milão, ele poderia se tornar o sucessor de seu ídolo, Denzel Dumfries.

No Feyenoord, Read, de 20 anos, ainda tem contrato até meados de 2029. De acordo com o Transfermarkt, o talentoso lateral-direito está avaliado em 25 milhões de euros.

O Inter está em busca de um sucessor para Dumfries, que se transferiu para o Real Madrid, e Read teria sido, portanto, oferecido ao campeão italiano.

No entanto, o Inter ainda não deu uma resposta concreta. Segundo o jornalista especializado em transferências Gianluca Di Marzio, há várias opções em jogo.

Lateral-direitos como Djed Spence (Tottenham Hotspur), Vanderson (AS Monaco), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Guéla Doué (RC Strasbourg) e Julian Ryerson (Borussia Dortmund) também estão sendo considerados pela comissão técnica.

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Read já afirmou várias vezes que Dumfries é um de seus ídolos. Ele costuma usar a camisa de jogo que ganhou em troca sempre que sai às ruas de Amsterdã.

O Feyenoord só deixará Read sair se for oferecido o valor certo. Até agora, ele disputou 54 partidas oficiais pelo clube de Roterdã.

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