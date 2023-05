Los Angeles Lakers x Denver Nuggets, jogo 3, onde assistir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final da Conferência Oeste dos Playoffs 2023 da NBA

Times de LeBron James e Nikola Jokic fazem o terceiro encontro da decisão oeste neste sábado (20); veja como acompanhar na TV e na internet

Após vencer as duas primeiras partidas no Colorado, o Denver Nuggets de Nikola Jokic visita o Lakers na Crypto.com Arena, em Los Angeles, neste sábado (20) em jogo válido pela Final da Conferência Oeste da NBA 2023. O terceiro encontro da série, que acontece às 21h30 (de Brasília), será transmitido pela ESPN, na tv fechada, e nos streamings Star+ e NBA League Pass.

Na segunda partida entre as equipes, Jamal Murray foi um dos grandes destaques da partida, marcando 37 pontos, com seis bolas de três pontos convertidas. O sérvio Nikola Jokic marcou mais um triplo-duplo, o seu sétimo nos Playoffs, com 23 pontos, 17 rebotes e 12 assistências, ajudando a garantir a vitória do Nuggets por 108 a 103.

Do lado do Lakers, Austin Reaves anotou 22 pontos, com cinco bolas de três pontos convertidas. Lebron James também se destacou, anotando 22 pontos, 9 rebotes e 10 assistências, ficando a apenas um rebote de completar um triplo-duplo. Porém, Lebron deixou a desejar no seu aproveitamento no perímetro, errando todos os seis arremessos de três pontos que tentou.

Os jogos de Nuggets x Lakers

Jogo 1: Nuggets 132 x 126 Lakers, 16 de maio, em Denver

Jogo 2: Nuggets 108 x 103 Lakers, 18 de maio, em Denver

Jogo 3: Lakers x Nuggets, às 21h30 de 20 de maio, em Los Angeles

Jogo 4: Lakers x Nuggets, às 21h30 de 22 de maio, em Los Angeles

Jogo 5*: Nuggets x Lakers, às 21h30 de 24 de maio, em Denver

Jogo 6*: Lakers x Nuggets, às 21h30 de 26 de maio, em Los Angeles

Jogo 7*: Nuggets x Lakers, às 21h30 de 28 de maio, em Denver

*Jogos 5 a 7 somente se necessários

Desfalques

Nuggets

Collin Gillespie (lesionado)

Lakers

Mo Bamba (lesionado)

Quando é?