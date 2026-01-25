Denver Broncos x New England Patriots: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da NFL 2025/26

As finais de conferência da National Football League de 2025/26 serão disputadas no domingo (25), quando os New England Patriots viajam para o ambiente de alta altitude do Empower Field em Mile High para enfrentar o Denver Broncos e determinar o representante da AFC no Super Bowl.

Ambas as franquias entram neste confronto com registros idênticos de 14-3 na temporada regular, embora os caminhos que percorreram para chegar a final são bem diferentes.

Para os New England Patriots, a temporada de 2025 serviu como uma aula de mestre em reconstrução acelerada. Sob a liderança do novo treinador Mike Vrabel e impulsionados pela ascensão meteórica do quarterback do segundo ano Drake Maye, os Patriots garantiram seu primeiro título da AFC Leste desde 2019. Sua presença no Campeonato da AFC marca um retorno à elite da conferência, uma conquista tão sonhada na era pós-Tom Brady.

Por outro lado, o Denver Broncos, liderado pelo veterano treinador Sean Payton, encerrou uma seca de dez anos desde sua última corrida profunda nos playoffs, aproveitando uma liderança na pressão ao passer na liga e o desenvolvimento constante de seu próprio jovem quarterback, Bo Nix.

No entanto, a narrativa deste jogo mudou muito após a vitória dos Broncos na rodada divisional, quando Nix sofreu uma lesão no tornozelo que o tirou da temporada, lançando o reserva Jarrett Stidham nos holofotes para o início mais consequente de sua carreira — contra a mesma franquia que o recrutou.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Denves Broncos x New England Patriots, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Como assistir ao vivo a Denver Broncos x New England Patriots

Denver Broncos e New England Patriots se enfrentam neste domingo (25), no Mile High, nos Estados Unidos, pela final da AFC 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Horário de início Denver Broncos x New England Patriots

NFL Playoffs Empower Field at Mile High

As equipes entram em campo a partir das 17h (horário de Brasília).

Notícias dos times e escalações

Escalações de Denver Broncos x New England Patriots DEN - Escalação Reservas NE - Escalação Reservas

Notícias do Denver Broncos

Assim como os Patriots, os Broncos terminaram a temporada regular com 14-3, mas garantiram a primeira posição da AFC por conta de um desempate de adversários comuns. Esta temporada marcou o fim de uma seca de playoffs de uma década, trazendo a mentalidade "Orange Crush" de volta ao destaque no cenário da NFL.

O sucesso de Denver foi construído de dentro para fora. Denver liderou a NFL com 68 sacks durante a temporada regular, um recorde da franquia impulsionado pela pressão incansável de Nik Bonitto, Zach Allen e John Franklin-Myers. A defesa permitiu apenas 18,3 pontos por jogo, a terceira melhor marca da liga.

No entanto, a narrativa ofensiva é agora de adversidade extrema. Bo Nix, que forneceu estabilidade e capacidade de fazer jogadas na posição de quarterback durante todo o ano, sofreu uma fratura no tornozelo durante a vitória na prorrogação contra o Buffalo na rodada divisional. Em seu lugar entra Jarrett Stidham, um veterano de sete anos com apenas quatro inícios de carreira e nenhum passe em jogos competitivos desde 2023.

Notícias do New England Patriots

A jornada dos New England Patriots para a final do AFC é uma narrativa de redenção e evolução rápida. Após várias temporadas de mediocridade após a saída de Bill Belichick, a organização tomou um risco calculado ao nomear o ex-linebacker estrela Mike Vrabel como treinador principal e mais uma vez confiar a coordenação do ataque a Josh McDaniels. Esta sinergia resultou em um recorde de 14-3 e uma equipe que ficou em segundo lugar na NFL em pontuação, com uma média de 28,8 pontos por jogo.

O catalisador da transformação ofensiva de New England foi Maye. Em sua segunda temporada, Maye transcendeu o rótulo de "promessa" para se tornar um legítimo finalista de MVP da NFL.

Seu perfil estatístico é de notável eficiência e jogadas explosivas. Durante a temporada regular de 2025, Maye liderou a liga com uma taxa de conclusão de 72,0%, lançando para 4.394 jardas, 31 touchdowns e apenas oito interceptações. Sua habilidade de operar sob pressão — mantendo uma classificação de passe de 103,1, a melhor da liga ao enfrentar uma pressão de passe — tem sido a base do sucesso ofensivo dos Patriots.

Desempenho recente

DEN - Sequência Todos Denver Broncos 33 - 30 Buffalo Bills V

Denver Broncos 19 - 3 Los Angeles Chargers V

Kansas City Chiefs 13 - 20 Denver Broncos V

Denver Broncos 20 - 34 Jacksonville Jaguars D

Denver Broncos 34 - 26 Green Bay Packers V NE - Sequência Todos New England Patriots 28 - 16 Houston Texans V

New England Patriots 16 - 3 Los Angeles Chargers V

New England Patriots 38 - 10 Miami Dolphins V

New York Jets 10 - 42 New England Patriots V

Baltimore Ravens 24 - 28 New England Patriots V

Histórico dos confrontos diretos

DEN Outros NE 2 Vitórias 0 Empate 3 Vitórias Denver Broncos 23 - 26 New England Patriots

New England Patriots 12 - 18 Denver Broncos

Denver Broncos 16 - 41 New England Patriots

Denver Broncos 3 - 16 New England Patriots

Denver Broncos 20 - 18 New England Patriots

