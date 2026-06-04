Dennis te Kloese é questionado sobre sua pior decisão no Feyenoord e cita uma contratação como exemplo

Dennis te Kloese se despede do Feyenoord neste verão. Em entrevista à revista Voetbal International, ele relembra sua passagem pelo De Kuip, falando, entre outras coisas, sobre sua melhor e sua pior decisão como diretor.

Segundo Te Kloese, a melhor decisão foi o Feyenoord ter mantido sempre o foco no futebol. “Além disso, fizemos boas contratações, mas também algumas menos boas e ruins. Isso acontece em todo lugar. Quando os resultados são bons, o que é ruim fica um pouco mascarado.”

“Santiago Gimenez não foi barato, mas foi, naturalmente, uma negociação muito boa e criativa. Mats Wieffer jogou pela seleção holandesa na quarta-feira e custou menos de um milhão de euros. Havia muitas dúvidas sobre Hadj Moussa no início, mas ele, naturalmente, não custou nem três milhões de euros”, afirma Te Kloese.

Sobre sua pior jogada, ele precisa pensar um pouco mais. Por fim, ele diz: “É um pouco chato citar nomes, mas veja o Luka Ivanusec. Nós o observamos três vezes na seleção nacional, inclusive aqui no De Kuip contra o Denzel Dumfries, que agora vai para o Real Madrid.”

“Ele era tão bom, tão habilidoso, que Dumfries quase escorregou para dentro do túnel uma vez. Aí você pensa: esse cara realmente tem talento, eu não sou louco, né? Ele era um jogador caro. Analisamos os dados dele, transformamos isso em um processo formal. Ele não era apenas um cara qualquer que eu tirei da manga.”

“Pouco antes de o contratarmos, ele marcou três gols em uma partida de play-off para entrar na Liga dos Campeões com o Dinamo Zagreb, que também não é um time qualquer. Mas onde se tomam boas decisões e se trabalha, também se tomam decisões ruins. Ou decisões das quais, depois, você gostaria de ter feito de outra forma ou mais cedo”, conclui Te Kloese.

O Feyenoord contratou Ivanusec do Dinamo Zagreb em 2023 por pouco menos de oito milhões de euros. O croata acabou disputando 55 partidas oficiais pelo time de Roterdã, nas quais marcou 4 gols e deu 7 assistências. Na última temporada, ele foi emprestado ao PAOK Salônica, que pode comprá-lo definitivamente neste verão.