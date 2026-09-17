O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, entra nas disputas da Copa do Golfo "Golfo 27" em meio a pontos de interrogação sobre algumas de suas escolhas, depois da ausência de nomes que apresentaram atuações marcantes com seus clubes ao longo do período recente.

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A Arábia Saudita recebe o torneio no período de 23 de setembro deste ano até 6 de outubro do mês que vem, em um teste importante para a seleção e sua comissão técnica, especialmente com a expectativa dos torcedores de ver a Arábia Saudita com uma imagem diferente durante as disputas.

Mokhtar Ali e Fares Abdi aparecem à frente dos nomes cuja ausência levantou questionamentos, depois de terem se destacado com bons níveis pelo Al-Ittihad, e a presença deles poderia ter dado a Donis opções adicionais no meio-campo e na defesa.

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Mokhtar tem a capacidade de oferecer soluções variadas no meio de campo, enquanto Fares Abdi apresentou bons níveis na linha defensiva, o que fez com que alguns questionassem os motivos de não terem sido convocados, apesar do que apresentaram recentemente.

O assunto não parou na dupla, pois os pontos de interrogação incluíram também Khaled Al-Ghannam, Nayef Massoud e Abdulaziz Al-Aliwa, além de Ayman Yahya, diante dos níveis que alguns deles apresentaram com seus clubes.

O torneio dá a Donis a chance de responder na prática a esses questionamentos, por meio dos resultados e das atuações que a seleção apresentará, e da capacidade de sua lista atual de competir, especialmente porque a Golfo 27 representa uma etapa importante no caminho da preparação para a próxima fase.