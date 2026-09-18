Georgios Donis assumiu o comando da seleção da Arábia Saudita sabendo muito bem que a torcida não espera apenas uma melhora nos resultados, mas busca uma nova cara para a seleção que lhe devolva a sensação de que a equipe caminha na direção certa. O treinador grego havia falado sobre seu desejo de apresentar uma seleção com identidade ofensiva clara, após um longo período em que o caráter defensivo predominou na maneira de jogar da equipe.

Mas a promessa que marcou o início da era Donis não encontrou seu caminho dentro de campo da forma como a torcida esperava, especialmente porque a seleção da Arábia Saudita não apresentou durante a Copa do Mundo o nível ofensivo esperado, e continuou a se mostrar de maneira próxima àquela a que estava acostumada em períodos anteriores com Roberto Mancini e Hervé Renard, sem grande mudança no formato da equipe ou na maneira de lidar com as partidas.

Com a entrada da seleção nas disputas da Copa do Golfo, Donis pode encontrar uma oportunidade diferente para reapresentar suas ideias, especialmente porque a natureza do torneio, o nível dos adversários e as diferenças técnicas em comparação com a Copa do Mundo lhe dão um espaço maior para experimentar um estilo mais ousado, e talvez cumprir a promessa que ainda não se concretizou.

Uma promessa ofensiva que ainda não apareceu

Ficou claro desde o início do trabalho de Donis que o treinador queria dar à seleção da Arábia Saudita uma personalidade mais ofensiva, mas a aplicação dessas ideias esbarrou em uma realidade difícil, sobretudo com o curto período que antecedeu a Copa do Mundo, a pressão dos resultados e a necessidade de a equipe lidar com partidas do mais alto nível diante de seleções de grande qualidade.

Por isso, não era fácil que a seleção se transformasse de repente em uma equipe ofensiva diferente em um período curto, especialmente porque, ao longo dos últimos anos, a equipe estava acostumada a cálculos mais conservadores, apoiando-se na organização defensiva e na redução dos espaços diante dos adversários antes de pensar em arriscar ofensivamente.

Mas o problema é que a torcida esperava ver sinais claros de mudança, algo que não apareceu da forma desejada durante a Copa do Mundo, o que adiou a resposta à pergunta mais importante: pode Donis realmente construir uma seleção ofensiva com uma personalidade diferente?

Copa do Golfo: uma oportunidade fora dos cálculos difíceis

A Copa do Golfo pode ser completamente diferente da Copa do Mundo em termos de natureza da competição e condições técnicas, o que dá a Donis a oportunidade de fazer algumas mudanças que talvez ele não tenha conseguido implementar com a mesma ousadia nas partidas do Mundial.

As diferenças existentes entre as seleções do Golfo podem permitir à equipe manter a posse por períodos mais longos e avançar com um número maior de jogadores, além de darem ao treinador um espaço maior para testar diferentes soluções ofensivas em vez de se concentrar o tempo todo em como parar o adversário.

E aqui o torneio pode se transformar em um cenário adequado para aplicar as ideias sobre as quais Donis falou, especialmente se ele decidir aumentar o número de jogadores no terço ofensivo, pressionar mais após a perda da bola e tentar recuperar a posse em zonas avançadas em vez de esperar o adversário nas zonas defensivas.

Donis diante da oportunidade de recuperar a confiança

A torcida saudita não precisa apenas ouvir novas promessas, mas quer ver a tradução dessas ideias dentro de campo. Por isso, a Copa do Golfo representa uma oportunidade real para Donis dar uma resposta prática às críticas que atingiram a seleção no período recente.

A aparição da equipe de forma ofensiva, com uma melhor movimentação entre as linhas e uma maior capacidade de criar oportunidades e chegar ao gol adversário, pode mudar muitas das impressões sobre a fase atual, mesmo que o torneio seja menos forte do que a Copa do Mundo.

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Por outro lado, a continuidade do mesmo formato sem uma evolução clara trará de volta os pontos de interrogação sobre a capacidade do treinador de aplicar suas ideias, especialmente porque a torcida vai encarar a Copa do Golfo como uma oportunidade em que a seleção deveria se mostrar de maneira mais ousada, diante das diferenças de condições e de nível em comparação com as partidas mundiais.

A promessa perdida: começa pelo Golfo?

Donis está agora diante de uma oportunidade de recuperar a promessa que não se concretizou em sua primeira aparição com a seleção. O que se pede não será apenas vencer as partidas, mas que a seleção se mostre com uma personalidade diferente que faça a torcida sentir que há um começo real de uma nova fase.

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E a Copa do Golfo pode ser o espaço de que o treinador precisa para colocar suas ideias ofensivas em prática, especialmente porque a natureza do torneio permite um risco maior e a experimentação de soluções que podem ser mais difíceis diante de seleções do porte da Espanha e do Uruguai.

E se Donis conseguir aproveitar essa oportunidade e apresentar uma seleção mais ousada, organizada e perigosa diante do gol, poderão realmente começar a surgir os traços de uma nova era para a seleção da Arábia Saudita, e a antiga promessa se tornará o início de uma realidade diferente, em vez de permanecer apenas uma declaração que não encontrou seu caminho até o campo.